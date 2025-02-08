POLITIKË
0 minuta leximi
Teatri i rrugës nxjerr në shesh krimet izraelite
Një grup aktivistësh propalestinezë në Uashington DC përdorën teatrin e rrugës për të demonstruar mizoritë e ushtrisë izraelite të kryera kundër popullit palestinez në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar. Disa anëtarë të veshur si ushtarë me flamurin izraelit të zbukuruar në veshjet e tyre ushtarake, ndërsa të tjerë përfaqësonin popullin e antagonizuar palestinez. Para audiencës rreth Departamentit të Shtetit të ShBA-së dhe pranë Universitetit George Washington, grupi zbatoi sulmin verbal, fizik dhe psikologjik që ushtria izraelite vazhdon të kryejë kundër grave, burrave dhe fëmijëve pa dallim në gjithë Palestinën.
Teatri i rrugës nxjerr në shesh krimet izraelite / TRT Balkan
8 Shkurt 2025
