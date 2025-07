Zvicra dhe Gjermania kanë nënshkruar një marrëveshje për blerjen e përbashkët të sistemeve të mbrojtjes ajrore IRIS-T SLM, njoftuan zyrtarët të enjten.

Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori Kombëtar i Armatimit i Zvicrës, Urs Loher, dhe homologu i tij gjerman, Zëvendësadmirali Carsten Stawitzki, si pjesë e Nismës Gjermane për Mbrojtjen Ajrore Evropiane "European Sky Shield Initiative" (ESSI).

“Zvicra mund të përfitojë nga shkalla ekonomike dhe përmirësimi i ndërveprueshmërisë përmes kësaj blerjeje të përbashkët”, thuhet në një deklaratë të qeverisë zvicerane, duke shtuar se sistemet IRIS-T SLM do të zëvendësojnë sistemet e vjetruara të mbrojtjes ajrore të Forcave të Armatosura të Zvicrës dhe do t'i përmirësojnë kapacitetet ndaj armëve me rreze të gjatë.

Qeveria theksoi se programi është në përputhje me ligjet e neutralitetit të Zvicrës. “Nuk ka asnjë detyrim për të integruar sistemet tona në sistemet e mbrojtjes ajrore apo raketore të Gjermanisë ose NATO-s. Zvicra është e lirë t’i përdorë dhe t’i operojë këto sisteme në mënyrë autonome dhe të pavarur.”

Zyra Federale për Prokurimin e Mbrojtjes synon të blejë pesë sisteme IRIS-T SLM nga prodhuesi gjerman Diehl Defence GmbH.

Nisma "European Sky Shield Initiative", e nisur nga Gjermania në vitin 2022, synon të forcojë mbrojtjen ajrore të Evropës përmes blerjes së koordinuar dhe përmirësimit të ndërveprueshmërisë. Zvicra iu bashkua kësaj nisme në tetor të vitit 2024.