LUFTA NË GAZA
3 minuta leximi
Vazhdon ofensiva izraelite në gjithë Gazën, 33 të vrarë që nga mëngjesi
Të paktën 33 palestinezë, përfshirë edhe ata që prisnin për ndihma, u vranë në sulmet që ushtria izraelite kreu në orët e mëngjesit në Rripin e Gazës.
Vazhdon ofensiva izraelite në gjithë Gazën, 33 të vrarë që nga mëngjesi
Vazhdon ofensiva izraelite në gjithë Gazën, 33 të vrarë që nga mëngjesi / AA
20 Gusht 2025

 Të paktën 33 palestinezë, përfshirë edhe ata që prisnin për ndihma, u vranë në sulmet që ushtria izraelite kreu në orët e mëngjesit në Rripin e Gazës.

Sipas burimeve spitalore dhe dëshmitarëve okularë, ushtria izraelite në sulmet e saj në orët e mëngjesit krahas tendave dhe shtëpive ku qëndronin palestinezë të zhvendosur, shënjestroi edhe ata që prisnin për ndihma humanitare.

Ushtria izraelite shënjestroi një tendë në të cilën ndodheshin palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Al-Shati në perëndim të qytetit të Gazës. Në sulm u vranë 5 persona, përfshirë një burrë, një grua dhe tre fëmijët e tyre.

Ndërkohë 4 palestinezë, përfshirë fëmijë, u vranë në një sulm ajror që goditi një tendë pranë Universitetit Islamik në qytetin e Gazës.

Në sulm ajror izraelit që shënjestroi një shtëpi në qytezën veriore Jabalia Nezler u vranë 3 palestinezë dhe u plagosën 10 të tjerë.

Vazhdojnë sulmet në lagjet Zeitoun dhe Sabra

Ushtria izraelite vazhdon të bombardojë dhe shkatërrojë shtëpitë e civilëve në lagjet Zeitoun dhe Sabra. Një shtëpi u bombardua në lagjen Sabra në jug të qytetit të Gazës, duke vrarë dy fëmijë dhe duke plagosur të tjerë.

Ushtria izraelite shënjestroi ndërtesën e fondacionit në lagjen Zeitoun, e cila strehon persona të zhvendosur. Katër palestinezë nga e njëjta familje u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën në sulm.

Të sugjeruara

Nga pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës u dëgjuan shpërthime të forta dhe u vërejtën re të dendura tymi që u ngritën pas bombardimeve ajrore dhe artilerie që shënjestruan lagjen Zeitoun. Ushtria izraelite ka kryer masakra, zhvendosje të detyruara dhe prishje shtëpish në lagjen Zeitoun që nga 11 gushti, si pjesë e planit të saj për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës.

Sulme ndaj kampit të refugjatëve Nuseirat

Ushtarët izraelitë hapën zjarr ndaj njerëzve që prisnin për ndihma humanitare në kampin e refugjatëve Nusairat në veri të Gazës qendrore. Në sulm u vranë 8 palestinezë.

Një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën kur ushtria izraelite bombardoi nga një helikopter një apartament në kampin e refugjatëve. Një shtëpi palestineze në perëndim të kampit Nuseirat u bombardua, ku si pasojë u vrarë dy palestinezë, përfshirë një fëmijë.

Në sulmin ku u shënjestrua një shtëpi që ndodhej në afërsi të furrës së bukës në kamp, humbi jetën një palestinez.

Sulmet ndaj rajoneve jugore

Një grua dhe dy fëmijë u vranë në një sulm ajror ndaj shtëpisë së një familjeje palestineze në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës. Një nga fëmijët thuhet se ishte foshnjë.

Një tendë që strehonte njerëz të zhvendosur pranë spitalit fushor Al-Hilal në zonën El-Mawasi të Khan Younis, u shënjestrua nga një dron izraelit ku si pasojë u plagosën 12 palestinezë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us