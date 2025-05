Hungaria të premten dëboi dy diplomatë ukrainas për shkak të akuzave për spiunazh, pas njoftimit të Ukrainës se kishte shkatërruar një rrjet spiunazhi hungarez që vepronte në territorin e saj.

Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto tha në një mesazh video të postuar në Facebook: "Sot kemi dëbuar dy spiunë... që punonin nën mbulim diplomatik në ambasadën e Ukrainës në Budapest."

Masa erdhi pasi Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës (SBU) tha se kishte ndaluar dy veteranë ushtarakë ukrainas të dyshuar për mbledhjen e informacionit të ndjeshëm për inteligjencën hungareze.

Sipas SBU-së, rrjeti i dyshuar i spiunazhit mbikëqyrej nga një oficer i inteligjencës ushtarake hungareze dhe synonte identifikimin e dobësive në linjat mbrojtëse të Ukrainës në perëndim të vendit.

Një nga të dyshuarit dyshohet se u rekrutua në vitin 2021 dhe më vonë u aktivizua për të mbledhur informacion dhe për ta zgjeruar rrjetin. I dyshuari thuhet se mori pagesa në para të gatshme gjatë një takimi në Hungari, raportoi The Guardian.

Dy të arrestuarit përballen me akuza për tradhti të lartë, të cilat mund të rezultojnë në burgim të përjetshëm.

Szijjarto i hodhi poshtë akuzat ukrainase si "propagandë", duke thënë se nuk ishin dhënë prova zyrtare.

"Nëse marrim ndonjë detaj ose informacion zyrtar, atëherë do të jemi në gjendje të merremi me këtë. Deri atëherë, duhet ta klasifikoj këtë si propagandë që duhet trajtuar me kujdes", tha ai në një konferencë për shtyp në Budapest.

Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022, qeveria e kryeministrit hungarez Viktor Orban ka shmangur dërgimin e ndihmës ushtarake në Ukrainë.