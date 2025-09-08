Bashkimi Evropian (BE) dhe NATO kanë uruar popullin e Maqedonisë së Veriut me rastin e 8 Shtatorit, Ditën e Pavarësisë, duke riafirmuar mbështetjen e tyre për rrugën evropiane dhe euroatlantike të vendit.
Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos, në platformën sociale të kompanisë amerikane X uroi popullin e Maqedonisë së Veriut me rastin e 8 Shtatorit.
“Urime popullit të Maqedonisë së Veriut për Ditën e Pavarësisë. Unë mbështes fuqishëm rrugën tuaj drejt bashkimit me unionin tonë. Ne jemi me ju në çdo hap të rrugës”, tha komisonerja Kos.
Gjithashtu edhe NATO ka ndarë një fotografi të një ushtari të Maqedonisë së Veriut në platformën X.
“Ri-shpërndani për t’u bashku me ne në festën e aleatit tonë, Maqedonisë së Veriut, në Ditën e Pavarësisë së tyre”, shkroi NATO.
Urimet pasqyrojnë aspiratat e dyfishta të Maqedonisë së Veriut, si anëtar i NATO-s që nga viti 2020 dhe një kandidat për anëtarësimit në BE, me negociatat që i filloi në vitin 2022.
Maqedonia e Veriut shënon sot 34-vjetorin e pavarësisë. Në referendumin që u mbajt më 8 shtator të vitit 1991, qytetarët u deklaruan për shtet të pavarur dhe sovran.