Familja e aktivistes turko-amerikane Ayşenur Ezgi Eygi, e cila u vra nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar nga Izraeli, do të takohet me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së Antony Blinken të hënën, konfirmoi një zëdhënës i familjes për Anadolu.

Anëtarët e familjes, duke përfshirë babain e saj Mehmet Suat Eygi, motrën e saj Özden Bennett dhe bashkëshortin e saj Hamid Ali, do të takohen gjithashtu me anëtarët e Kongresit në Capitol Hill të martën dhe do të mbajnë një konferencë për shtyp, sipas zëdhënësit.

Takimi vjen ndërsa familja vazhdon t’i kërkojë administratës Biden të nisë një hetim të pavarur për vrasjen e saj, duke thënë se ajo u vra në një sulm të qëllimshëm gjatë një proteste paqësore.

ShBA-ja, nga ana tjetër, u bëri thirrje autoriteteve izraelite që të kryejnë një “hetim të shpejtë, të plotë dhe transparent” për vrasjen e saj tre muaj më parë, por asnjë përgjegjësi nuk është arritur deri më sot.

Familja e Eygit ka kritikuar administratën Biden për mungesë përgjegjësie dhe dështim për të filluar një hetim të pavarur, duke deklaruar se ata prisnin që presidenti Joe Biden dhe nënpresidentja Kamala Harris të flisnin me ta “drejtpërsëdrejti” dhe të siguronin një hetim transparent për vrasjen e saj.

As Biden, as Harris dhe as Blinken nuk kanë kontaktuar për të shprehur ngushëllime.

Kur u pyet për statusin e hetimit izraelit, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller, tha për Anadolu në një konferencë muajin e kaluar se ShBA-ja dëshiron të shohë “fundin e hetimit (izraelit)” përpara se të përcaktojë ndonjë potencial për vrasjen e një shtetase amerikane.

“Ne vazhdojmë t’i bëjmë presion qeverisë së Izraelit që të kryejë hetimin e saj dhe të na informojë për rezultatet e këtij hetimi”, tha ai, duke shtuar se ende nuk ka një njoftim.

Eygi, 26 vjeçe, u vra nga forcat izraelite më 6 shtator gjatë një proteste paqësore kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite pranë Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Një hetim paraprak nga Izraeli zbuloi se Eygi ishte “me shumë gjasë” e qëlluar “indirekt dhe pa dashje” nga zjarri izraelit që synonte një “nxitës kryesor të aktivitetit të dhunshëm që hodhi gurë” gjatë protestës.