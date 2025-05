Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar të dhënat e pjesëmarrjes së votimit brenda vendit. Deri në orën 16:00 pjesëmarrja në votime është 36,48%.

Sipas KQZ-së është raportuar nga 3281 qendra, nga 5225 qendra votimi në total. Deri tani kanë votuar 804274 zgjedhës në listën e qendrave të votimit të raportuara.

Qarku me numrin më të lartë të pjesëmarrjes në votime është Dibra me 44,96%. Pas Dibrës, qarku me numrin më të lartë të pjesëmarrjes në votime është qarku i Tiranës me 40,72%.

Në qarkun e Kukësit deri tani kanë votuar 41,8% e zgjedhësve. Pas Kukësit renditet qarku i Fierit me 38,69%, më pas renditet qarku i Elbasanit me 37,51% të zgjedhësve të cilët kanë marrë pjesë në votime.

Në qarkun e Korçës deri në orën 16:00 kanë votuar 36,69% e votuesve, më pas vjen qarku i Kukësit, me 36,17%.

Në qarkun e Beratit kanë votuar deri në orën 16:00, 35,57% e zgjedhësve, më pas renditet qarku i Durrësit me 35,01 %.

Tri qarqet me pjesëmarrjen më të ulët të votuesve në zgjedhje janë Gjirokastra me 33,34%, më pas qarku Shkodër me 31,98% si dhe qarku i Vlorës ku pjesëmarrja deri në orën 15:00 ishte 26,19% të zgjedhësve.