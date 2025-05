Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në qytetin Koçan të Maqedonisë së Veriut, ku një zjarr i shpërthyer në një diskotekë la të paktën 59 të vdekur dhe 155 të plagosur. Ndër të plagosurit, 17 persona janë transportuar për trajtim në katër qendra shëndetësore në Serbi, përfshirë Qendrën Klinike të Serbisë, Akademinë Mjekësore Ushtarake dhe Spitalin Ushtarak në Nish, ku po marrin trajtim intensiv për lëndime të rënda. Ministri serb i Shëndetësisë, Zlatibor Lonçar, njoftoi se të gjitha shpenzimet do të mbulohen dhe se pacientët do të trajtohen me kujdesin më të mirë të mundshëm.

"Bëhet diagnostikimi dhe terapia, janë fashuar në sallë. Janë lëndime të rënda. Kapacitetet tona janë në dispozicion të tyre. Ne i bartim të gjitha shpenzimet, ne ndihmojmë dhe do të pranojmë gjithçka. Plagët janë jashtëzakonisht të rënda dhe pacientët do të marrin gjithçka si në klinikat më të mira në botë", tha Lonçar.

Përveç Serbisë, 14 nga të plagosurit janë dërguar në Bullgari, ku trajtohen në spitale të ndryshme, përfshirë Spitalin e Emergjencës Pirogov në Sofje. Sipas autoriteteve bullgare, gjendja e disa prej pacientëve është kritike, veçanërisht e atyre të moshës 15 deri në 31 vjeç.

Kryeministri bullgar, Rosen Zhelyazkov, ka shpallur 18 marsin ditë zie kombëtare për t'i nderuar viktimat dhe ka shprehur mbështetje për Maqedoninë e Veriut në këtë kohë të vështirë.

Ndërkohë, të tjera viktima janë dërguar për trajtim në Türkiye, ndërsa autoritetet e dy vendeve vazhdojnë të ofrojnë ndihmën e nevojshme për viktimat e kësaj tragjedie shkatërruese.