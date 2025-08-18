18 Gusht 2025
Pamjet ekskluzive shfaqin sulmin me dron izraelit që vret një vajzë palestineze që mbante ujë në Jabalia të Gazës veriore në dhjetor 2024.
Në pamjet e siguruara nga Al Jazeera shihen dy burra që marrin trupin e saj pak çaste më vonë.
Izraeli ka vrarë më shumë se 61.900 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë