Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, deklaroi të hënën se i ka thënë Kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që “duhet të jetë i arsyeshëm” për çdo mosmarrëveshje që ai ka me Türkiyen, duke lavdëruar gjithashtu marrëdhënien e tij me Presidentin turk, Recep Tayyip Erdoğan.

“Çdo problem që ke me Türkiyen, mendoj se mund ta zgjidh. Dua të them, për sa kohë që je i arsyeshëm — duhet të jesh i arsyeshëm. Edhe ne duhet të jemi të arsyeshëm”, tha Trump para gazetarëve në Zyrën Ovale, ndërsa priste Netanyahun, duke përdorur fjalën e vjetër angleze për Türkiyen.

“Bibi, nëse ke një problem me Türkiyen, vërtet besoj se do të jeni në gjendje ta zgjidhni. E di që kam një marrëdhënie shumë, shumë të mirë me Türkiyen dhe me liderin e saj, dhe mendoj se do të arrijmë ta rregullojmë. Prandaj, shpresoj që kjo të mos jetë një problem. Nuk mendoj se do të jetë problem”, shtoi ai, duke përdorur pseudonimin “Bibi” për Netanyahun.

Trump tha gjithashtu se ka “marrëdhënie të shkëlqyera” me Erdoğanin, të cilin e përshkroi si “një njeri të fortë dhe shumë të zgjuar,” duke iu referuar komenteve të mëhershme ku kishte thënë se “ishte Türkiye” që orkestroi rrëzimin e udhëheqësit sirian Bashar al-Asad në dhjetor të vitit të kaluar.

“I thashë: Urime, ke bërë atë që askush s’e ka arritur dot për 2.000 vjet. E ke marrë nën kontroll Sirinë — me emra të ndryshëm, por e njëjta gjë. I thashë, e ke marrë. E ka marrë përmes ndërmjetësve’’, tha Trump për bisedat e tij të mëparshme me Netanyahun.

Asadi, që ka qenë në pushtet në Siri për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, që kishte qeverisur që nga viti 1963.

Ahmed al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat kundër regjimit, u shpall president për një periudhë tranzitore më 29 janar.