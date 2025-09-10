Ndryshe nga qeveria e tyre, shumicë e votuesve gjermanë do të mbështesnin sanksionet e Bashkimit Evropian (BE) kundër Izraelit për shkak të luftës së tij në Gaza, tregon sondazhi i publikuar nga revista e lajmeve "Der Spiegel".
Rreth 63 për qind janë në favor të një mase të tillë të propozuar nga Komisioni Evropian ndërsa vetëm 29 për qind ishin kundër saj. Mbështetja më e madhe u gjet midis votuesve të Partisë së Gjelbër në opozitë, pasi 94 për qind janë pro, ndërsa vetëm 5 për qind e kundërshtuan atë.
Ndërkohë, rreth 68 për qind e votuesve nga partia në pushtet Unioni Kristiandemokrat (CDU) mbështesin sanksionet kundër Izraelit, ndërsa 30 për qind i kundërshtojnë ato.
Një pamje e ngjashme shfaqet midis votuesve të Partisë bashkëqeverisëse Socialdemokratike (SPD), ku 68 për qind mbështesin sanksione të mundshme të BE-së kundër Izraelit, ndërsa 25 për qind jo.
Midis votuesve të partisë opozitare E Majta, rreth 67 për qind shprehën mbështetje për mbështetjen e Gjermanisë për sanksionet kundër Izraelit, ndërsa 28 për qind i refuzuan ato.
Vetëm votuesit e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) u ndanë për këtë çështje, pasi 49 për qind mbështesin sanksionet ndërsa 51 për qind i kundërshtojnë ato.
Qeveria gjermane refuzoi së fundmi një propozim të KE-së për të pezulluar pjesërisht pjesëmarrjen e Izraelit në programin e financimit të kërkimit "Horizon Europe".
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul e arsyetoi këtë veprim duke argumentuar se masa ka të ngjarë të mos ketë ndikim në vendimmarrjen politike të Izraelit apo në veprimet ushtarake në Rripin e Gazës. Në vend të kësaj, ai theksoi rëndësinë e furnizimeve të kufizuara të armëve për Izraelin.