Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte do të takohet me zyrtarë të rangut të lartë në Bosnje e Hercegovinë gjatë vizitës së tij në Sarajevë të hënën.

Rutte, ndër të tjera, do të takohet me anëtarët e Presidencës së BeH-së, Kryetaren e Këshillit të Ministrave të BeH-së, Borjana Krišto dhe Ministrin e Punëve të Jashtme Elmedin Konakoviq.

Ai do të vizitojë edhe selinë e NATO-s në Sarajevë (NHQSa) në Kampin Butmir, ku do të takohet me komandantin e NHQSa-së, përfaqësuesin e lartë për Bosnje e Hercegovinën dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian.

Sekretari i Përgjithshëm do të takohet edhe me studentët e Universitetit të Sarajevës.

Vizita sekretarit të përgjithshëm të NATO-s vjen në një kohë krize politike në Bosnjë e Hercegovinë, e cila është shkaktuar pasi në një prej dy entiteteve të Bosnjës, Republikën Srpska, janë miratuar ligje të kontestuara që ndalojnë veprimtarinë e agjencisë së policisë shtetërore dhe gjyqësorit në territorin e atij entiteti.

Shumë vende e dënuan këtë akt, të udhëhequr nga presidenti i njësisë Millorad Dodik, i cili u dënua më parë me një vit burg dhe gjashtë vjet ndalim për të mbajtur postin e presidentit të RS-së dhe funksione të tjera ekzekutive e legjislative.

Pas Sarajevës, Rutte do të udhëtojë për në Prishtinë, ku më 11 mars do të takohet me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrinn Albin Kurti.