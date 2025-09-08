LUFTA NË GAZA
Agjencia e OKB-së: Uria e shkaktuar nga njeriu në Gaza 'mund të përmbyset me vullnet politik'
'Në Gaza, e tëra që duhet për të përmbysur urinë e shkaktuar nga njeriu është vullneti politik dhe për të hequr ndalimin e furnizimeve të UNRWA-s', thotë UNRWA.
8 Shtator 2025

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha të hënën se uria në Rripin e Gazës është e shkaktuar nga njeriu dhe mund të përmbyset përmes "vullnetit politik".

"Në Gaza, e tëra që duhet për të përmbysur urinë e shkaktuar nga njeriu është vullneti politik dhe për të hequr ndalimin e furnizimeve të UNRWA-s", tha agjencia në kompaninë amerikane të mediave sociale X.

Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC) raportoi më 22 gusht se uria kishte pushtuar Gazën veriore dhe paralajmëroi se mund të përhapet ndërsa bllokada e Izraelit vazhdon.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 387 persona, përfshirë 138 fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja e rëndë dhe uria në Rripin e Gazës që nga tetori 2023.

UNRWA-ja theksoi se ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm për më shumë se 700 ditë, ndërsa rinovoi thirrjen e saj.

“Ndihma jonë humanitare, e ndaluar nga autoritetet izraelite, do të shpëtonte jetë”, shtoi ajo.

Izraeli ka vrarë më shumë se 64.000 palestinezë në një ofensivë brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


