Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha të hënën se uria në Rripin e Gazës është e shkaktuar nga njeriu dhe mund të përmbyset përmes "vullnetit politik".
"Në Gaza, e tëra që duhet për të përmbysur urinë e shkaktuar nga njeriu është vullneti politik dhe për të hequr ndalimin e furnizimeve të UNRWA-s", tha agjencia në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC) raportoi më 22 gusht se uria kishte pushtuar Gazën veriore dhe paralajmëroi se mund të përhapet ndërsa bllokada e Izraelit vazhdon.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 387 persona, përfshirë 138 fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja e rëndë dhe uria në Rripin e Gazës që nga tetori 2023.
UNRWA-ja theksoi se ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm për më shumë se 700 ditë, ndërsa rinovoi thirrjen e saj.
“Ndihma jonë humanitare, e ndaluar nga autoritetet izraelite, do të shpëtonte jetë”, shtoi ajo.
Izraeli ka vrarë më shumë se 64.000 palestinezë në një ofensivë brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.