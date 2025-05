Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha në një intervistë të transmetuar të martën se mund të negociojë drejtpërdrejt me presidentin kinez Xi Jinping mbi detajet përfundimtare të një marrëveshjeje tregtare midis ShBA-së dhe Kinës.

"Po, mund ta imagjinoj këtë. Dua të them, nuk jam i sigurt nëse do të jetë e nevojshme, por kjo është ajo që ndodhi me Britaninë e Madhe", tha Trump për Fox News.

Ai përsëriti se gjithmonë kishte pasur një "marrëdhënie të mirë" me Xi-në, për të cilin tha se kishte respekt të madh.

"Një nga gjërat që mund të jetë më emocionuese për ne dhe për Kinën është se po përpiqemi ta hapim Kinën. Sepse, siç e dini, vite më parë e hapëm ShBA-në. Tani është koha që Kina të hapet dhe kjo është pjesë e marrëveshjes sonë, dhe ne do ta hapim Kinën", tha Trump.

Ai shtoi se "pjesa më emocionuese" e marrëveshjes është hapja e tregut kinez për kompanitë amerikane.

"Do të ishte si të hapnim një botë krejt të re dhe mendoj se do të ishte edhe më mirë për Kinën", tha Trump.

ShBA-ja dhe Kina përfunduan bisedime intensive tregtare në Gjenevë të Zvicrës, fundjavën e kaluar.

Bisedimet rezultuan në një marrëveshje për të ulur ndjeshëm tarifat për një periudhë fillestare 90-ditore, me ShBA-në që uli tarifën e saj për importet kineze nga 145 në 30 përqind, ndërsa Kina do të ulë tarifën e saj për mallrat amerikane nga 125 në 10 përqind.

Bisedimet, të cilat të dyja palët i përshkruan si “konstruktive”, përfaqësojnë një përparim të madh pas muajsh përkeqësimi të marrëdhënieve të shkaktuara nga një rritje e madhe e tarifave të mëparshme nga administrata Trump.