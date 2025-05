Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se Kosova nuk ka një plan B për rrugën e saj të anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE).

I ftuar në Bruksel nga Qendra për Studime të Politikave Evropiane (CEPS), për të folur rreth "Rrugës së Kosovës drejt BE-së: demokracia e avancuar, siguria dhe rritja ekonomike", Kurti tha se zgjerimi i BE-së duhet të jetë strategjik, i bazuar në merita dhe real.

Ai tha se ata që përputhen me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së (CFSP) dhe mbështesin vlerat e BE-së, duhet të rishikohen dhe jo të mbahen në masat kufizuese të BE-së.

"Ka ardhur koha që Kosova dhe BE-ja të intensifikojnë përpjekjet e përbashkëta për tejkalimin e pengesave në procesin e anëtarësimit të Kosovës në BE. Gjegjësisht, të iniciohet pyetësori për Kosovën, duke vlerësuar kapacitetet tona institucionale dhe ligjore për anëtarësim në BE; dhe të bëhet përgatitja e një opinioni të bazuar në merita për statusin e kandidatit në BE", theksoi Kurti.

Sipas kryeministrit në detyrë Kurti, Kosova ka treguar se është partner i besueshëm i BE-së dhe beson fuqishëm në të ardhmen e saj evropiane.

“Është koha që BE-ja të tregojë se e sheh Kosovën si pjesë të së ardhmes së saj. Kjo do të forcojë edhe më tej përkushtimin tonë ndaj agjendës evropiane, duke e bërë më të prekshme rrugën drejt BE-së", shtoi Kurti.

Ai tha se statusi kandidat për Kosovën në Bashkimin Evropian është i vonuar.