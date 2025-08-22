Aktivistë propalestinezë protestuan të premten para fabrikës BRP Rotax në qytetin austriak Wels, duke denoncuar furnizimin e kompanisë me motorë dronësh për Izraelin.
Protestuesit u mblodhën para uzinës për të kundërshtuar dërgimin e motorëve tek kompanitë izraelite të mbrojtjes për t’u përdorur në automjetet ajrore pa pilot (UAV).
Disa protestues bllokuan hyrjet e objektit, ndërsa të tjerë u ngjitën në çati dhe shpalosën një flamur palestinez dhe një pankartë ku shkruhej “Ndalo gjenocidin.”
Në një deklaratë, organizata “Solidariteti me Palestinën Austri” tha se dronët e pajisur me motorë të BRP Rotax janë përdorur në atë që e përshkroi si gjenocidi i Izraelit kundër Gazës.
Grupi akuzoi Austrinë për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për nxitje të luftës përmes këtij tregtimi armësh, duke i bërë thirrje qeverisë së Vjenës të ndalojë menjëherë çdo bashkëpunim ushtarak me Izraelin.