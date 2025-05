Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi të enjten se pret të nënshkruajë së shpejti një marrëveshje për rezervat e mineraleve të rralla të Ukrainës, teksa negociatat mes dy vendeve vazhdojnë.

"Gjëja që po bëjmë është të nënshkruajmë një marrëveshje shumë shpejt në lidhje me mineralet e rralla me Ukrainën, e cila ka një vlerë të jashtëzakonshme në këtë aspekt. Dhe ne e vlerësojmë këtë", tha Trump gjatë një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë.

Marrëveshja ishte planifikuar të firmosej gjatë vizitës së presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në Shtëpinë e Bardhë më 28 shkurt.

Takimi u anulua për shkak të një përplasjeje të pazakontë, ku Trump dhe nënpresidenti JD Vance akuzuan Zelenskyy për mungesë mirënjohjeje ndaj ndihmës shumëvjeçare amerikane.

Trump theksoi gjithashtu se do të dëshironte t’i jepte fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, duke e përshkruar ecurinë e negociatave si “të mira”. Ai zhvilloi biseda telefonike të veçanta me Zelenskyy të mërkurën dhe me presidentin rus, Vladimir Putin, të martën.

"Shpresojmë të shpëtojmë mijëra jetë çdo javë. Kjo është ajo që ka më shumë rëndësi. Ata po vdesin në mënyrë krejt të panevojshme. Dhe besoj se do ta arrijmë këtë. Do të shohim çfarë do të ndodhë, por besoj se do ta arrijmë", tha ai.

Gjatë bisedës telefonike të së mërkurës me Trump, Zelenskyy ra dakord për një armëpushim të kufizuar me Rusinë, i cili do të ndalonte përkohësisht të gjitha sulmet mbi objektivat "energjetike".

Një deklaratë e përbashkët nga Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Mike Waltz, dhe Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, e publikuar pas telefonatës, konfirmoi se armëpushimi mbulon vetëm objektivat energjetike. Megjithatë, nuk është e qartë nëse marrëveshja përfshin të njëjtat objektiva si ato që Putin ra dakord të martën, të cilat u përshkruan më herët si ndalim i sulmeve ndaj "gjithë infrastrukturës energjetike dhe industriale".