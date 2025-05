Aktivisti palestinez Mohsen Mahdawi, i cili u lirua nga paraburgimi i imigracionit në ShBA muajin e kaluar, është diplomuar në Universitetin e Kolumbias.

Mahdawi, mbajtës i kartës së gjelbër, u arrestua nga Zyra e Imigracionit dhe Doganave të ShBA-së (ICE) më 14 prill gjatë një interviste për shtetësi. Ky veprim ishte pjesë e një goditjeje më të gjerë nga qeveria ndaj studentëve protestues. Ai u lirua pasi një gjyqtar federal në Vermont urdhëroi lirimin e tij më 30 prill.

Disa studentë duartrokitën Mahdawin ndërsa ai kaloi në skenë i veshur me një keffiye.

Mahdawi u diplomua në filozofi nga Shkolla e Studimeve të Përgjithshme e Universitetit të Kolumbias dhe më vonë iu bashkua një proteste jashtë portave të universitetit, duke mbajtur një foto të kolegut të tij Mahmoud Khalil, i cili është ende në paraburgim federal.

"As administrata Trump, as Universiteti i Kolumbias, as ndonjë forcë në këtë botë nuk do të na ndalojë të jemi dhe të mbetemi njerëz", i tha ai turmës.

Paraburgimi i tij ishte pjesë e një sërë veprimesh ekzekutive të ndërmarra nga Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, që synonin deportimin e shtetasve të huaj që konsideroheshin armiqësorë ndaj ShBA-së, duke përfshirë një goditje ndaj asaj që ai e quajti antisemitizëm, gjë që çoi në deportimin e studentëve të huaj që morën pjesë në protesta pro-palestineze në universitete.

Letra që kërkon deportimin e Mahdawit, e nënshkruar nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio, e akuzon atë për përdorimin e retorikës kërcënuese ndaj aktivistëve pro-Izraelit.

Mahdawi nuk është dënuar për ndonjë krim.