Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, theksoi të mërkurën rëndësinë e zhvillimit të sistemeve vendore të mbrojtjes ajrore, veçanërisht përballë sfidave aktuale të sigurisë.
“Asnjë vend që nuk mund të zhvillojë sistemin e vet të mbrojtjes ajrore nuk mund të shohë të ardhmen me besim përballë sfidave aktuale,” tha Erdoğan gjatë ceremonisë së hapjes së themeleve të kompanisë së mbrojtjes Aselsan në Ankara.
Ai theksoi se me sistemin e mbrojtjes ajrore “Kupa e Çeliktë”, Türkiye tashmë do të jetë “në një ligë tjetër” në mbrojtjen ajrore.
Shtimi i tri sistemeve të mbrojtjes ajrore me rreze të mesme HISAR dhe një total prej 21 automjetesh do ta forcojë më tej fuqinë penguese të Türkiyes në rrezen e mesme, vuri në dukje Erdoğan.
Ai shtoi gjithashtu se Türkiye po i vë në dispozicion sistemet e industrisë së saj të mbrojtjes për miqtë dhe aleatët e saj, duke rritur efektivitetin diplomatik.