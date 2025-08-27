TÜRKİYE
1 minuta leximi
Erdoğan thekson rëndësinë e sistemeve të mbrojtjes ajrore vendase mes sfidave të sigurisë
“Asnjë vend që nuk mund ta zhvillojë sistemin e vet të mbrojtjes ajrore nuk mund të shohë të ardhmen me besim përballë sfidave aktuale,” tha Recep Tayyip Erdoğan.
Erdoğan thekson rëndësinë e sistemeve të mbrojtjes ajrore vendase mes sfidave të sigurisë
Erdoğan thekson rëndësinë e sistemeve të mbrojtjes ajrore vendase mes sfidave të sigurisë / AA
27 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, theksoi të mërkurën rëndësinë e zhvillimit të sistemeve vendore të mbrojtjes ajrore, veçanërisht përballë sfidave aktuale të sigurisë.

“Asnjë vend që nuk mund të zhvillojë sistemin e vet të mbrojtjes ajrore nuk mund të shohë të ardhmen me besim përballë sfidave aktuale,” tha Erdoğan gjatë ceremonisë së hapjes së themeleve të kompanisë së mbrojtjes Aselsan në Ankara.

Ai theksoi se me sistemin e mbrojtjes ajrore “Kupa e Çeliktë”, Türkiye tashmë do të jetë “në një ligë tjetër” në mbrojtjen ajrore.

Të sugjeruara

Shtimi i tri sistemeve të mbrojtjes ajrore me rreze të mesme HISAR dhe një total prej 21 automjetesh do ta forcojë më tej fuqinë penguese të Türkiyes në rrezen e mesme, vuri në dukje Erdoğan.

Ai shtoi gjithashtu se Türkiye po i vë në dispozicion sistemet e industrisë së saj të mbrojtjes për miqtë dhe aleatët e saj, duke rritur efektivitetin diplomatik.

BURIMI:AA
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us