Presidenti i entitetit përbërës të Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërpska, përsëriti mbështetjen e tij për presidentin e ShBA-së Donald Trump, duke deklaruar se me politikat e tij "po vjen koha e së vërtetës dhe një rend ndërkombëtar më i drejtë".

“Republika Sërpska do ta ndjekë me vëmendje të madhe fjalimin e Presidentit Donald Trump në Kongres, pasi shënon një pikë kthese në politikën amerikane dhe botërore”, ka shkruar Millorad Dodik në rrjetin X.

Trump do t'i drejtohet një sesioni të përbashkët të të dyja dhomave të Kongresit sonte, dhe më parë ai njoftoi se fjalimi do të jetë "i madh".

"Politika e tij për një shtet të fortë, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe respektimin e sovranitetit në mbarë botën tregon se po vjen koha e së vërtetës dhe një rendi më të drejtë ndërkombëtar," tha Dodik.

Duke theksuar se “Trump është një lider që ka dëshmuar se nuk pajtohet me modelet e imponuara të elitave globaliste dhe se lufton për Amerikën, por edhe për një botë në të cilën shtetet do të vendosin për fatin e tyre, ai tha se “mesazhi i tij për qeverisje të përgjegjshme dhe forcimin e shteteve-kombe rezonon me ata që kanë vuajtur prej vitesh nga padrejtësia e inxhinierisë politike nga qendra e fuqishme”.

"Një Amerikë e fortë, e udhëhequr nga një lider që mban fjalën dhe dinjitetin kombëtar, sjell shpresë për të gjithë ata që besojnë në lirinë dhe respektimin e ligjit ndërkombëtar. Republika Sërpska mbetet konsistente me parimet dhe vlerat e saj, të cilat bazohen në lirinë, të drejtën e njerëzve për të vendosur dhe ruajtjen e identitetit të tyre", përfundoi Dodik.