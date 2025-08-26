26 Gusht 2025
Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, u takua të martën me homologun e tij irlandez, Simon Harris, në kryeqytetin e Irlandës, Dublin, njoftoi Ministria e Jashtme e Türkiyes në platformën e saj të rrjeteve sociale NSosyal.
Fidan u takua gjithashtu në Dublin edhe me senatoren Alison Comyn, kryetare e Grupit Ndërparlamentar të Miqësisë Türkiye – Irlandë, bëri të ditur Ministria në një njoftim të veçantë.
Të sugjeruara
Për momentin nuk janë bërë të ditura detaje të tjera rreth takimeve, të cilat u zhvilluan në kuadër të vizitës së Fidanit në Irlandë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë