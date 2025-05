Qeveria franceze planifikon të shpërndajë manuale mbijetese për të gjitha familjet për raste krize, sipas raporteve të mediave.

Manuali që do t'u dërgohet banorëve verën e ardhshme detajon "veprimet e duhura që duhen ndërmarrë në rast të një kërcënimi të afërt në Francë", raportoi Europe 1 të martën, duke cituar një burim qeveritar.

"Qëllimi është t'u thuhet francezëve që të përgatiten për çdo eventualitet, jo vetëm për konflikt të armatosur. Meqenëse doktrina franceze bazohet në parandalimin, do të ishte kundërproduktive të fokusoheshim vetëm në konfliktin e armatosur dhe të vihej vetëm kjo në mendjet e francezëve," tha një zyrtar qeveritar.

Së bashku me konfliktet e armatosura, aksidentet industriale, ngjarjet e rënda të motit dhe sulmet kibernetike përfshihen gjithashtu në manual, sipas Le Figaro.

Manuali ka tri objektiva kryesore, duke përfshirë përgatitjen për krizat, zhvillimin e mjeteve për t'u përballur me to dhe "përshtatjen e komunikimit publik me sfidat e elasticitetit".

Broshura është ende në proces të vërtetimit nga kryeministri Francois Bayrou, tha zyra e tij për Le Figaro, duke shtuar se kushtet për shpërndarje nuk janë përcaktuar ende.