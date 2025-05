Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve në Kosovë po vazhdon numërimi i votave përmes postës. Sipas përditësimit të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më 3 mars në ora 23:37 janë numëruar 90,37 për qind e votave.



Aktualisht nga këto rezultate Lëvizja Vetëvendosje ka marr 51,70 për qind të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës 30,15 për qind të votave, Partia Demokratike e Kosovës 9,52 për qind, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës-NISMA kanë marr 3,09 për qind.



Numërimi i votave përmes postës pritet të përfundoj sot sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të vazhduar pastaj numërimi i votave me kusht dhe votave të personave me aftësi të kufizuara.



Në përfaqësi diplomatike kanë votuar 15,352 votues, ndërkaq në votimin përmes postës KQZ-ja ka pranuar rreth 69 mijë pako me fletëvotime.