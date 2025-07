Irani ka konfirmuar se mbetet i përkushtuar ndaj Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore (NPT) dhe Marrëveshjes të Masave Mbrojtëse nën traktatin NPT.

Konfirmimi vjen një ditë pasi presidenti iranian, Masoud Pezeshkian, nënshkroi një ligj të miratuar nga parlamenti që kërkon që qeveria të pezullojë lidhjet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).

"Në përputhje me legjislacionin e ri nga parlamenti, i nxitur nga sulmet e paligjshme kundër objekteve tona bërthamore nga Izraeli dhe ShBA-ja, bashkëpunimi ynë me IAEA-në do të kanalizohet përmes Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit për arsye të dukshme të sigurisë", tha ministri iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, në llogarinë e tij në platformën sociale X.