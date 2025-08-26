LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Britani, protestuesit ndalojnë punimet në fabrikën që prodhon pjesë për avionët luftarakë izraelite
Pamjet tregojnë anëtarët e grupit "Dëshmorët Palestinezë për Drejtësi", duke thyer me automjet dyert e fabrikës "Moog" në Wolverhampton dhe duke u ngjitur në çati.
Britani, protestuesit ndalojnë punimet në fabrikën që prodhon pjesë për avionët luftarakë izraelite
Britani, protestuesit ndalojnë punimet në fabrikën që prodhon pjesë për avionët luftarakë izraelite / AA
26 Gusht 2025

Grupi i ri "Dëshmorët Palestinezë për Drejtësi" në Britani të Madhe i formuar për të protestuar kundër veprimeve të Izraelit, hyri dhe ndaloi punën në një fabrikë e cila prodhon pjesë ushtarake të përdorura në stërvitjen e pilotëve izraelitë në avionët luftarakë F-16 dhe F-35.

"The Aftershock", i cili publikon njoftime për media dhe postime në mediat sociale në mbështetje të Palestinës, publikoi pamje të protestës në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X. Pamjet tregojnë anëtarët e grupit, që e quajnë veten "Dëshmorët Palestinezë për Drejtësi", duke thyer në orët e mëngjesit me automjet dyert e fabrikës "Moog" në Wolverhampton dhe duke u ngjitur në çati.

Protestuesit u ngjitën në çatinë e fabrikës duke hapur një vrimë në të për të hyrë në linjën e prodhimit dhe ndaluan punën në fabrikë.

Pamjet tregojnë protestuesit të veshur me bluza të shtypura me fotografi të gazetarit Hosam Shabat, akademikut Rifaat al-Arir, mjekut Adnan al-Bersh dhe një fëmije të quajtur Raghad al-Jabri, të gjithë të vrarë në sulmet e Izraelit në Gaza.

Të sugjeruara

Në një deklaratë lidhur me pamjet filmike "The Aftershock" tha se fabrika amerikane "Moog" prodhon pjesë ushtarake të përdorura në stërvitjen e pilotëve izraelitë në avionët luftarakë F-16 dhe F-35 dhe se prodhimi është për kompaninë izraelite të mbrojtjes "Elbit Systems".

Në deklaratë thuhet se fabrika ka bërë 10 dërgesa në Izrael që nga dhjetori 2024. Ndërsa dy nga aktivistët ndanë pamjet filmike, në të cilat ata u mblodhën para fabrikës dhe i bënë thirrje popullatës që t'i mbështeste.

"Palestina Action", një grup që zhvillon protesta kundër kompanive që bëjnë biznes me Izraelin në Britani, u shpall organizatë e ndaluar në muajin korrik.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us