Evropa të premten nisi të freskohet pas një vale intensive të të nxehtit në fillim të verës, por disa rajone mbeten ende në rrezik të lartë për një tjetër rritje temperaturash dhe zjarre që mund ta shoqërojnë atë.

Në Francë, temperaturat po bien gradualisht, megjithatë 14 rajone mbeten në alarm portokalli sipas shërbimit kombëtar meteorologjik Meteo-France.

Ndërsa ajri më i freskët pritet të mbulojë vendin gjatë fundjavës, nuk përjashtohet mundësia e një vale tjetër të të nxehtit në mesin e korrikut, sipas transmetuesit TF1 Info.

Greqia gjithashtu pret një valë të dytë të të nxehtit, e njohur si fenomeni i “kupolës së nxehtësisë”, me temperatura që do të kapërcejnë 40°C duke filluar nga e diela.

Ministria e Mbrojtjes Civile dhe e Krizës Klimatike në Greqi bëri të ditur se shumica e zonave në vend vazhdojnë të përballen me një rrezik shumë të lartë për zjarrëra edhe të premten.

Në Itali, temperaturat ekstreme pritet të zgjasin edhe për 24 orë, duke kaluar mbi 37–38°C, përpara se të pasohen nga ulje temperaturash dhe stuhi gjatë fundjavës, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.

Spanja do të përballet me të nxehtin ekstrem edhe gjatë fundjavës, me temperatura që pritet të arrijnë deri në 39°C, sipas shërbimit kombëtar meteorologjik Aemet.

Në Mbretërinë e Bashkuar, temperaturat janë kthyer në normalitet, me parashikime për shi dhe erë gjatë fundjavës.

Portugalia mbetet në alarm, pasi mbi 30 bashki në pesë rajone përballen me rrezik maksimal për zjarrëra, raportoi agjencia kombëtare e lajmeve Lusa.

Drejtoria e Përgjithshme për Shëndetësi në Portugali njoftoi të enjten se janë regjistruar edhe 69 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit që filloi më 28 qershor, sipas gazetës ditore Publico.

Ndërsa Evropa po përjeton një valë rekord të të nxehtit këtë javë, numri i vdekjeve nga të nxehtit është rritur në gati 80, me të dhëna të reja nga Portugalia. Më parë ishin raportuar 10 viktima në gjithë Evropën përfshirë katër në Spanjë, dy në Francë dhe katër në Itali.