LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Shefja e Komisionit Evropian shpall paketë të re masash kundër Izraelit
"Do të propozoj paketë masash për të hapur një rrugë përpara. Së pari, Komisioni do të bëjë gjithçka që mund të bëjë vetë. Ne do ta pezullojmë mbështetjen tonë dypalëshe për Izraelin", tha Von der Leyen.
Shefja e Komisionit Evropian shpall paketë të re masash kundër Izraelit
Shefja e Komisionit Evropian shpall paketë të re masash kundër Izraelit / Reuters
10 Shtator 2025

Presidentja e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen njoftoi se do të propozojë paketë masash kundër Izraelit, duke ndërprerë mbështetjen dypalëshe, duke pezulluar pjesërisht Marrëveshjen e Asociimit dhe duke sanksionuar ministrat ekstremistë.

"Do të propozoj paketë masash për të hapur një rrugë përpara. Së pari, Komisioni do të bëjë gjithçka që mund të bëjë vetë. Ne do ta pezullojmë mbështetjen tonë dypalëshe për Izraelin. Do t'i ndalojmë të gjitha pagesat në këto fusha pa ndikuar në punën tonë me shoqërinë civile izraelite", tha Von der Leyen gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Unionit.

Ajo tha se do të propozojë sanksione ndaj ministrave ekstremistë izraelitë dhe kolonëve të dhunshëm, ndërsa propozoi gjithashtu një pezullim të pjesshëm të Marrëveshjes së Asociimit për çështjet që lidhen me tregtinë.

Të sugjeruara

"Muajin tjetër do të krijojmë grup donatorësh për Palestinën, përfshirë një instrument të dedikuar për rindërtimin e Gazës. Kjo do të jetë përpjekje ndërkombëtare me partnerë rajonalë dhe do të ndërtohet mbi vrullin e konferencës së Nju Jorkut të organizuar nga Franca dhe Arabia Saudite", theksoi Von der Leyen.

Shefja e KE-së bëri thirrje për lirimin e pengjeve, qasje të pakufizuar në të gjithë ndihmën humanitare dhe armëpushim të menjëhershëm, duke theksuar se në planin afatgjatë, e vetmja rrugë realiste drejt paqes është zgjidhja me dy shtete, ku të dyja palët do të jetojnë krah për krah në siguri.

"Ajo që po ndodh në Gaza ka tronditur ndërgjegjen e botës. Njerëz të vrarë ndërsa luten për ushqim, nëna që mbajnë foshnje të pajetë. Këto imazhe janë thjesht katastrofike. Uria e shkaktuar nga njeriu nuk mund të jetë kurrë armë lufte. Për hir të fëmijëve, për hir të njerëzimit, kjo duhet të ndalet", tha Von der Leyen.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us