Izraeli duhet të sigurojë sigurinë e gazetarëve në Gaza, tha ministri italian i Jashtëm Antonio Tajani, pas vrasjes së pesë gazetarëve të hënën në një sulm izraelit ndaj një spitali në pjesën jugore të Rripit të Gazës.
“Së pari për median në Gaza, ne kemi miratuar një dokument së bashku me shumë vende të tjera. Qëndrimi ynë për lirinë e shtypit mbetet i pandryshuar,” tha Tajani, duke iu referuar deklaratës së përbashkët të 27 vendeve të javës së kaluar.
“Ne besojmë se është e drejtë të garantohet siguria e gazetarëve dhe është e drejtë që gazetarët të mund të kryejnë punën e tyre në Rripin e Gazës,” shtoi ai, sipas agjencisë së lajmeve ANSA.
Njëzet palestinezë, përfshirë pesë gazetarë dhe një zjarrfikës, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën të hënën në sulmin izraelit ndaj Kompleksit Mjekësor Nasser në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se ushtria izraelite goditi katin e katërt të një prej ndërtesave të kompleksit, me dy sulme ajrore, duke theksuar se sulmi i dytë ndodhi ndërsa ekipet e shpëtimit po vinin për të evakuuar të plagosurit dhe për të nxjerrë të vdekurit.
Televizioni zyrtar palestinez raportoi se në mesin e të vrarëve ishte edhe kameramani i tij Hussam al-Masri, ndërsa kanali katarez Al Jazeera konfirmoi vdekjen e fotografit të tij Mohammad Salama.
Një burim mjekësor i cituar nga Anadolu konfirmoi gjithashtu vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga. Fotoreporteri Moaz Abu Taha gjithashtu u vra në sulmin izraelit ndaj spitalit.
Burimet mjekësore konfirmuan për Anadolu se Ahmed Abu Aziz, gazetar i pavarur nga faqet e lajmeve tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët e marra në sulmin izraelit.