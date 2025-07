Hungaria dhe Serbia do të ndërtojnë së bashku një naftësjellës të ri me qëllim sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm dhe të përballueshëm me energji, njoftoi të hënën në Budapest ministri i jashtëm hungarez Péter Szijjártó, në kuadër të përpjekjeve të BE-së për të reduktuar varësinë nga nafta dhe gazi rus.

Naftësjellësi i planifikuar, me kapacitet vjetor prej pesë milionë tonësh, pritet të përfundojë dhe të vihet në punë deri në vitin 2027. Si pjesë e projektit, Hungaria do të ndërtojë 180 kilometra infrastrukturë të re tubacionesh.

“Brukseli dëshiron të na shkëpusë nga nafta dhe gazi rus, duke i detyruar familjet hungareze të paguajnë dy deri në katër herë më shumë. Ne nuk do ta lejojmë këtë”, tha Szijjártó dhe shtoi:

“Po ndërtojmë burime të reja, jo duke mbyllur ato ekzistuese”.

Sipas tij, naftësjellësi i ri do të ndihmojë në ruajtjen e programit hungarez për uljen e kostove të shërbimeve komunale dhe do të mbrojë qytetarët nga rritja e çmimeve të energjisë si pasojë e politikave të Bashkimit Evropian.

Hungaria, e cila vazhdimisht kundërshton sanksionet energjetike të Brukselit, e konsideron këtë projekt infrastrukturor si thelbësor për sigurinë kombëtare energjetike dhe për bashkëpunimin rajonal me Serbinë.