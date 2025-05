Mbi dy milionë pasagjerë udhëtuan përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Rinasit në tremujorin e parë të këtij viti, ku dominuan vizitorët e huaj që zgjedhin Shqipërinë si destinacionin turistik.

Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve “ACI” renditi sërish Shqipërinë si një nga vendet që ka tejkaluar mesataren europiane në tremujorin e parë të këtij viti për trafikun e pasagjerëve në rrugë ajrore.

Sipas raportit të fundit të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve, Shqipëria ka pasur rritje me 9,1 për qind të numrit të pasagjerëve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.

“Aeroportet jashtë tregut të BE kanë tejkaluar mesataren evropiane në tremujorin e parë 2025, me trafikun e pasagjerëve të tyre në rritje me 5,7 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo u nxit nga rimëkëmbja e aeroporteve në Izrael me 60,4 për qind, si dhe nga rezultatet mbresëlënëse në tregjet me rritje të shpejtë të Moldavisë me 56 për qind, Bosnjë e Hercegovinës me 41.7 për, Kosovës me 15,6 për qind, Uzbekistanit me 15,5 për qind, Shqipërisë me 9,1 për qind dhe Gjeorgjisë me 85”, thuhet në raport.