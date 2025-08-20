Përpjekjet për paqe arritën në një fazë të avancuar pas takimit midis Donald Trump dhe Vlladimir Putin dhe një takimi vijues midis Trump, Volodymyr Zelenskyy dhe liderëve evropianë në Uashington.
Zyrtarët rusë bënë lëshime “pothuajse menjëherë” gjatë takimit me shumë rëndësi javën e kaluar midis Presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe Presidentit rus Vlladimir Putin në Alaskë, tha të martën i dërguari amerikan Steve Witkoff.
“Në takimin e parë në Alaskë pati lëshime pothuajse të menjëhershme nga pala ruse, dhe pjesë e marrjes së atyre lëshimeve ishte të mësonim nëse do të mund të shihnim rusët të përgatitur për të qenë më akomodues”, tha Witkoff gjatë një interviste për FOX News, pa dhënë hollësi mbi përmbajtjen e lëshimeve.
Witkoff bëri të ditur se diskutimet në Anchorage u përqendruan në arritjen e një marrëveshjeje paqeje afatgjatë dhe jo në një armëpushim të përkohshëm.
“Ne qëndruam atje për mjaft kohë sepse në fakt bëmë përparim mbi mënyrën se si mund të arrinim një marrëveshje paqeje. Një marrëveshje armëpushimi është shumë, shumë e lehtë për t’u thyer sepse nuk i ka të gjitha elementet e nevojshme brenda saj”, tha zyrtari i lartë i ShBA-së.
“Presidenti filloi të ndiente në këtë takim në Alaskë se ne kishim shumë nga parakushtet e rëna dakord për një marrëveshje paqeje, ndaj pse të mos ndiqnim një marrëveshje të plotë paqeje?”, shtoi i dërguari amerikan.
Pikat kryesore të mospajtimeve përfshijnë shkëmbime territoriale dhe garanci sigurie për Ukrainën, ndërsa Kievi dhe liderët evropianë argumentojnë se çdo rrugë drejt një marrëveshjeje paqeje duhet të nisë me një armëpushim, ndërsa ShBA-ja dhe Rusia mbështesin një marrëveshje të plotë paqeje.