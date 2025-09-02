POLITIKË
2 minuta leximi
Pekin: Xi dhe Putin premtuan forcimin e partneritetit strategjik mes Rusisë dhe Kinës
Presidenti rus mbërriti në kryeqytetin kinez pas pjesëmarrjes në samitin e Organizatës së Shangait për Bashkëpunim.
Pekin: Xi dhe Putin premtuan forcimin e partneritetit strategjik mes Rusisë dhe Kinës
Pekin: Xi dhe Putin premtuan forcimin e partneritetit strategjik mes Rusisë dhe Kinës / AA
2 Shtator 2025

Presidenti kinez Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin të martën u zotuan se do të thellojnë “partneritetin gjithëpërfshirës strategjik” dypalësh gjatë bisedimeve në Pekin, duke theksuar atë që e përshkruan si një nivel të paparë besimi politik dhe bashkëpunimi, sipas Kremlinit.

Gjatë takimit në Sallën e Madhe të Popullit, Xi e mirëpriti Putinin si një “mik shumëvjeçar”, duke thënë se marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë “i kanë rezistuar provës së rrethanave ndërkombëtare” dhe tani shërbejnë si model i marrëdhënieve ndër-shtetërore.

Ai tha se të dy vendet janë të vendosura të mbrojnë përfundimet e Luftës së Dytë Botërore dhe të punojnë së bashku për një “sistem më të drejtë dhe më racional të qeverisjes globale”.

Putin tha se marrëdhëniet ruso-kineze janë në një “nivel jashtëzakonisht të lartë”, duke theksuar se kujtimi i vëllazërisë gjatë luftës dhe ndihmës së ndërsjellë përbën themelet e partneritetit të sotëm.

“Ne ishim bashkë atëherë, mbetemi bashkë edhe sot”, tha ai, duke e falënderuar Xitin për ftesën dhe duke shprehur besimin në rezultatin e konsultimeve.

Kremlini bëri të ditur se rendi i ditës së bisedimeve përfshinte forcimin e partneritetit gjithëpërfshirës dhe ndërveprimit strategjik, nxitjen e bashkëpunimit praktik dhe përmirësimin e koordinimit në platformat shumëpalëshe, krahas çështjeve rajonale dhe globale.

Të sugjeruara

Pritej që dy liderët të diskutonin gjithashtu mbi luftën në Ukrainë dhe samitin e muajit të kaluar mes Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump në Anchorage të Alaskës.

Putin mbërriti në Pekin pasi mori pjesë në samitin e 25-të të Organizatës së Shangait për Bashkëpunim (OShB) në qytetin kinez Tianjin.

Ai dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, do të jenë mes liderëve shtetërorë nga 26 vende që do të marrin pjesë në paradën ushtarake në Pekin të mërkurën.

Më herët të martën, Xi, Putin dhe presidenti mongol Ukhnaa Khurelsukh zhvilluan gjithashtu një takim trepalësh në kryeqytetin kinez.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us