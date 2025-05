Shqipëri, TDV-ja shpërndan ndihma për familjet në nevojë me rastin e Ramazanit

Me rastin e Muajit të Ramazanit, Fondacioni i Kryesisë së Çështjeve Fetare të Türkiyes (TDV) do të shpërndajë 1.100 pako me ushqime për familjet në nevojë në qytete të ndryshme të Shqipërisë.