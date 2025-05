Kreu i Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Türkiyes, Fahrettin Alun, deklaroi se vendi po tregon një vullnet të fortë për ta zgjidhur përgjithmonë problemin e terrorizmit dhe për të ndërtuar hap pas hapi një "Türkiye pa terror".

Altun iu drejtua pjesëmarrësve të Forumit Mediatik Turko-Ballkanik, të cilin Drejtoria e organizoi në Ankara me titullin "Ndërtimi i një të ardhmeje të përbashkët në epokën e komunikimit".

Altun e filloi fjalimin e tij duke iu referuar një ngjarjeje historike që prek lidhjen e përbashkët me Ballkanin, duke i kujtuar asaj se në vitin 1936, në prag të Luftës së Dytë Botërore, Konferenca për Shtypin e Ballkanit u mbajt në Bukuresht me pjesëmarrjen e vendeve të atëhershme ballkanike dhe Türkiyes, dhe se atje u hodhën themelet e Unionit të Gazetarëve të Ballkanit.

Ai shtoi se më pas u themelua Unioni i Medias Ballkanike dhe se një kongres u mbajt në Athinë në vitin 1937.

Altun deklaroi se kongresi i dytë i Unionit u mbajt në Istanbul dhe se u vendos të themelohej Komiteti Kombëtar Turk i Unionit të Medias Ballkanike, dhe kështu Komiteti filloi aktivitetet e tij në apartamentin Himaye-i Etfal në Ankara.

"Shumë kohë më parë, paraardhësit tanë kërkuan një përgjigje për pyetjen se si mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë nën çatinë e Unionit të Medias Ballkanike në një botë ku erërat e luftës frynin dhe përgatiteshin për një zhvillim jashtëzakonisht kaotik të ngjarjeve. Sot, jemi së bashku për të kërkuar një përgjigje për të njëjtën pyetje në një epokë pasigurie, për t'u përballur me testet, konfliktet dhe ndryshimet rrënjësore në ekosistemin e komunikimit me të cilin po përballemi dhe për t'i kapërcyer të gjitha vështirësitë përmes bashkëpunimit", tha Altun.

Türkiye po bën gjithçka për t'u dhënë fund luftërave

Duke theksuar se po kalojmë një periudhë kaotike në të cilën zonat e konfliktit po zgjerohen dhe tensionet rajonale po shkaktojnë përçarje të thella në shkallë globale, Altun tha se qeveria izraelite ka vazhduar pa pushim masakrat e palestinezëve që nga 7 tetori 2023, ndërsa në të njëjtën kohë kryen sulme ndaj Libanit, Sirisë dhe Jemenit.

Duke kujtuar se lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka vazhduar që nga shkurti i vitit 2022, Altun theksoi se një derë kyçe për paqen u hap me deklaratën e bërë nga Presidenti rus Vladimir Putin fundjavën e kaluar.

Ai kujtoi se Putini propozoi rifillimin e negociatave të drejtpërdrejta midis Rusisë dhe Ukrainës në Istanbul pa parakushte dhe kërkoi mbështetjen e Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan për këtë çështje.

Erdoğan foli në telefon me Putinin të dielën dhe shprehu gatishmërinë e Türkiyes për të pritur negociata që do të siguronin një zgjidhje të qëndrueshme.

Altun tha se Presidenti Erdoğan foli gjithashtu me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy mbrëmë në lidhje me negociatat e paqes.

"Si Türkiye, me ndërmjetësimin e fortë të presidentit tonë, ne po bëjmë gjithçka që mundemi për t'i dhënë fund luftës dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë", tha Altun, duke shtuar se tensionet e fundit midis Pakistanit dhe Indisë kanë sjellë rreziqe të reja për paqen.

Duke përshëndetur armëpushimin midis Pakistanit dhe Indisë, Altun paralajmëroi se konfliktet midis dy vendeve të armatosura me armë bërthamore janë një shqetësim i madh në skenën globale. Ai shtoi se të gjithë ishin dëshmitarë të iniciativës diplomatike të ndërmarrë nga Presidenti turk Erdoğan edhe në këtë çështje.

Stabiliteti dhe paqja në Ballkan ndër prioritetet kryesore

Duke theksuar se situata midis ShBA-së dhe Kinës, të cilat kanë hyrë në një luftë tregtare, po e thellon më tej mjedisin kaotik global me të cilin përballemi, Altun deklaroi se "ujërat" që rrethojnë botën po ngrohen, nga Deti i Zi në Detin Mesdhe, nga Paqësori në Oqeanin Indian.

"Në këtë mjedis ku tensionet po rriten dhe pasiguritë po përhapen në të gjithë botën, stabiliteti, paqja dhe prosperiteti i Ballkanit janë sigurisht ndër çështjet tona prioritare. Rajoni është ndër çështjet prioritare për paqen botërore. Çdo kontribut për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit përmes qasjeve të orientuara drejt zgjidhjes dhe bashkëpunimit në lidhje me paqëndrueshmërinë ekonomike, migrimin intensiv, punësimin, infrastrukturën dhe problemet e tjera në Ballkan është shumë i rëndësishëm", tha ai.

Ai theksoi se Ballkani nuk duhet të jetë, as nuk duhet të perceptohet si një zonë ndikimi e qendrave globale të fuqisë, një zonë tranzicioni dhe një zonë lufte midis aleancave ushtarako-politike.

"Si një vend që ul tensionet dhe lehtëson pajtimin në vend që të nxisë konflikte dhe kriza, Türkiye punon për drejtësi globale. Thirrjet e Presidentit tonë, Recep Tayyip Erdoğan, për më shumë drejtësi janë një pasqyrim i kësaj ndjekjeje të drejtësisë. Është një shprehje që respekton të drejtat e të gjithë tetë miliardë njerëzve në botë", tha Altun.

Türkiye po lufton për drejtësi globale dhe për një Türkiye pa terror

"Ne po e demonstrojmë fuqishëm vullnetin tonë për ta zgjidhur përgjithmonë problemin e terrorizmit dhe has pas hapi po ndërtojmë një Türkiye pa terror. Ne e kemi lënë pas pragun më të rëndësishëm në këtë proces", shtoi Altun.

Duke kujtuar se organizata terroriste PKK njoftoi se ishte shpërbërë dhe se dhjetëra mijëra njerëz humbën jetën për shkak të terrorizmit, Altun i përkujtoi të gjithë dëshmorët, viktimat e terrorizmit.

"Për vite me radhë, ne e kemi shpjeguar problemin e terrorizmit në skenën ndërkombëtare duke përdorur aftësitë dhe instrumentet tona, veçanërisht diplomacinë. Në frontin e brendshëm, ne kemi luftuar kundër provokimeve të grupeve të liga që synuan unitetin dhe solidaritetin tonë dhe ushqeheshin me trazira sociale. Falë Zotit, kemi arritur rezultate", tha ai.



"Gjithashtu, po monitorojmë nga afër përpjekjet për të sabotuar procesin dhe nuk do të lejojmë askënd të vërë në provë vendosmërinë e vendit tonë në këtë drejtim. Me udhëheqjen e fortë të presidentit tonë, ditët kur forcat e liga mund të arrinin rezultate përmes terrorizmit kanë mbaruar në Türkiye. Ata që duan të krijojnë provokime që synojnë kaos shoqëror përmes terrorizmit dhe ta drejtojnë Türkiyen me këto provokime nuk do të kenë sukses. Nuk ka më një Türkiye që mund të destabilizohet përmes këtyre elementëve. Ata që përpiqen të krijojnë një kulturë frike në politikë dhe një ndjenjë ankthi në shoqëri nuk kanë shanse për sukses", tha ai.



Ai theksoi se Türkiye aktuale vazhdon marshimin e saj të vendosur drejt qëllimit të "Shekullit të Türkiyes" me kapacitetet e saj industriale mbrojtëse, fuqinë ushtarake dhe të inteligjencës, potencialin ekonomik dhe thellësinë historike dhe kulturore.

Türkiye është gjithmonë me vendet e Ballkanit

Duke theksuar se Türkiye është shfaqur si një forcë stabilizuese dhe një aktor global në skenën ndërkombëtare me një perspektivë humanitare përmes hapave të mëdhenj që ka bërë duke kapërcyer të gjitha vështirësitë, Altun deklaroi se marrëdhëniet me Ballkanin janë forcuar në një mënyrë shumëdimensionale që nga fillimi i viteve 2000 me mjete proaktive, diplomatike dhe kulturore që synojnë stabilitetin dhe paqen.

Ai kujtoi fjalët e Presidentit turk Erdoğan, i cili më parë tha se Türkiye vazhdon të punojë me bindjen se Ballkani duhet të jetë një zonë bashkëpunimi dhe zhvillimi, jo një zonë konkurrence armiqësore.

Altun tha se në këtë kontekst, ata kanë krijuar mekanizma të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë me shumë vende në rajon.

Türkiye luan gjithashtu një rol aktiv në Procesin e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore, një nga platformat më të rëndësishme për bashkëpunim rajonal, dhe Altun theksoi se janë krijuar mekanizma konsultimi trepalësh midis Türkiyes, Bosnjë e Hercegovinës dhe Serbisë, dhe midis Türkiyes, Bosnjë e Hercegovinës dhe Kroacisë, me qëllim sigurimin e përhershëm të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.

Altun shpjegoi se marrëveshjet e tregtisë së lirë kanë hyrë në fuqi me shumë vende të Ballkanit dhe janë futur regjime udhëtimi pa viza, duke siguruar institucionalizimin e marrëdhënieve dhe duke rritur integrimin ekonomik dhe ndërveprimin midis popujve.

Duke deklaruar se, si rezultat i kontakteve të rregullta diplomatike, janë përgatitur themelet për nënshkrimin e marrëveshjeve të shumta në fusha të ndryshme, Altun theksoi se takime të rëndësishme u zhvilluan edhe me krerët e shteteve dhe ministrat nga Ballkani dhe vendet fqinje që morën pjesë në Forumin Diplomatik të prillit në Antalya.

"Türkiye është gjithmonë në anën e vendeve të Ballkanit", tha Altun, duke kujtuar se vitin e kaluar Türkiye mori përsipër komandën njëvjeçare të forcës paqeruajtëse të NATO-s për Kosovën (KFOR).

Popujt e Ballkanit e vlerësojnë shumë punën e Türkiyes

Fahrettin Altun deklaroi gjithashtu se Türkiye kontribuon në sigurimin e sigurisë detare përmes pjesëmarrjes së saj aktive në Grupin e Punës për Veprimin ndaj Minave në Detin e Zi, i cili përfshin edhe Bullgarinë dhe Rumaninë, dhe se ofrohet mbështetje për të rritur mirëqenien sociale, nga shëndetësia te arsimi, nga teknologjia te zhvillimi i infrastrukturës.

Ai kujtoi se Türkiye ishte ndër vendet e para që i ofroi ndihmë rajonit gjatë kohërave të fatkeqësive dhe krizave të tilla si pandemia Covid-19. Altun tha se TIKA, Instituti Yunus Emre, Drejtoria e Fondacioneve të Türkiyes, YTB, Fondacioni Turk Maarif dhe Fondacioni Diyanet vazhdojnë aktivitetet e tyre në ofrimin e mbështetjes sociale dhe kulturore për Ballkanin.

Altun shtoi se universitetet në Sarajevë, Shkup dhe Tiranë kanë thelluar bashkëpunimin akademik midis vendeve në rajon dhe Türkiyes.

Duke deklaruar se puna e organizatave të shoqërisë civile me origjinë turke dhe investimet e kompanive në rajon kontribuojnë në mirëqenien socioekonomike të Ballkanit, Altun tha se popujt e Ballkanit i vlerësojnë shumë politikat dhe punën turke të kryer mbi baza humanitare, të ndërgjegjshme dhe të drejta.

Altun tha se fakti që Presidenti Erdoğan renditet i pari midis liderëve më të njohur në sondazhet e opinionit publik të kryera në rajon është një shprehje e atij besimi dhe dashurie, dhe se kjo dashuri është e ndërsjellë.

TRT Balkan i solli një frymë të re medias ballkanike

Altun shtoi se Türkiye vazhdon të punojë në fushën e medias dhe theksoi se brenda këtij kuadri, platforma dixhitale e informacionit TRT Balkan, e cila filloi transmetimet në vitin 2022 dhe e cila me emisionet e saj nga perspektiva e së vërtetës dhe drejtësisë, mbush një boshllëk të rëndësishëm dhe krijon një alternativë të fortë për rajonin, qytetarët me origjinë nga Ballkani në Türkiye dhe diasporën ballkanike në botë.

Ai theksoi se TRT Balkan dhe Anadolu Agency, me kapacitetet e tyre globale në gjuhët boshnjake, kroate, serbe dhe malazeze, shërbejnë në funksion të njoftimit të agjendës, problemeve reale dhe aktuale të rajonit për botën. Ai shtoi se mbështetja për mediat publike dhe private të Ballkanit në aspektin e përmbajtjes, burimeve njerëzore dhe kapaciteteve institucionale është e rëndësishme në aspektin e ndarjes së përvojës turke me vendet e Ballkanit.

Altun tha se TRT Balkan i solli një frymë të re medias ballkanike me programet e saj të stazhit, si dhe me qasjen e saj inovative gazetareske, transferoi aftësitë teknike dhe editoriale të gazetarisë digjitale te gazetarët e rinj dhe trajnoi personel të fortë mediatik.

"Agjencia jonë Anadolu kontribuon në një ekosistem mediatik të fortë dhe të pavarur në rajon si anëtare e Shoqatës së Agjencive të Lajmeve Ballkanike të Evropës Juglindore (ABNA-SE) dhe presidente e saj që nga viti 2023. Këto përpjekje në fushën e medias janë jashtëzakonisht strategjike si në aspektin e informimit të saktë të publikut ashtu edhe në luftën kundër dezinformimit", tha ai.

Paralajmërim për fushata të ndyra kundër Türkiyes

Duke deklaruar se Türkiye është ndër vendet më të ekspozuara ndaj dezinformimit, Altun theksoi se përmbajtja dezinformuese dhe aktivitetet propagandistike të zeza që synojnë Türkiyen janë të pranishme edhe në Ballkan në një masë të konsiderueshme.

"Herë pas here, vërejmë se këto operacione të ndyra prodhohen nga të njëjtat qendra. Fushata e shpifjeve dhe gënjeshtrave përforcohet edhe nga botimet e publikuara nga qendrat globale të fuqisë në përputhje me interesat dhe llogaritjet e tyre në rajon dhe inkurajimi i agjendës anti-turke nga organizata terroriste FETO, e cila është bërë aparat i këtyre qendrave. Si njerëz që e njohin njëri-tjetrin prej shekujsh, duhet të jemi vigjilentë kundër fushatave të tilla shkatërruese", tha ai.

Altun deklaroi se Drejtoria e Komunikimit kryen punën e saj 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë, në gatishmëri kundër gënjeshtrave dhe shpifjeve, dhe se deri më sot janë zbuluar mbi 2.200 lajme të rreme, jo vetëm në Türkiye, por edhe në rajon dhe në botë. Në këtë kontekst, ai e konsideron jashtëzakonisht të rëndësishëm institucionalizimin e luftës kundër dezinformimit dhe shkëmbimin e përvojave në atë fushë.

Altun paralajmëroi gjithashtu se media duhet të jetë më e ndjeshme në aspektin e pastrimit nga gjuha që ndan dhe alienon dhe të jetë një instrument për kompromis, mirëkuptim dhe unitet.

E vlefshme të mblidhemi me përfaqësues të medias nga qendra jonë

Duke kujtuar fjalët e presidentit të parë të Presidencës së Republikës së BeH-së, Alija Izetbegoviq, se së pari duhet të ndërtohen ura në zemrat e njerëzve dhe vetëm pastaj të rindërtohen ura mbi lumenj, Altun deklaroi se brenda modelit turk të komunikimit, komunikimi perceptohet si një proces që krijon lidhje zemër-më-zemër dhe se forumi i sotëm është një tregues i qartë i kësaj.

Ai shtoi se është shumë e vlefshme të mblidhemi me përfaqësues të medias nga rajoni, të vlerësojmë gjendjen aktuale të botës dhe të shqyrtojmë së bashku mundësitë dhe sfidat.



Altun kujtoi se ata organizuan gjithashtu panele ndërkombëtare të quajtura "Forumi Publik Stratcom: Një Botë më e Drejtë është e Mundur" në katër kryeqytete ballkanike, përkatësisht Sarajevë, Tiranë, Athinë dhe Sofje.

Altun deklaroi se vitin e kaluar ata nënshkruan dy memorandume mirëkuptimi me Shqipërinë dhe Serbinë, të cilat janë të rëndësishme për thellimin e bashkëpunimit në fushën e komunikimit, dhe se ata duan t'i zgjerojnë këto protokolle, të cilat mundësojnë mekanizma koordinimi për projekte të përbashkëta mediatike, trajnime dhe luftë kundër dezinformimit në Ballkan.

Në forum morën pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i TRT-së, Zahid Sobaci, Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm dhe Kryeredaktori i Anadolu Agency, Yusuf Ozhan, Drejtori i Shërbimit AA në Gjuhët BHSC, Talha Ozturk, si dhe gazetarë dhe përfaqësues të komunitetit akademik nga rajoni.