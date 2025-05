Një sondazh i ri i publikuar sot ka treguar se gati gjysma e danezëve kundërshtojnë një projektligj që lejon vendosjen e përhershme të trupave dhe pajisjeve ushtarake amerikane në Danimarkë, i cili lidhet me një marrëveshje të mbrojtjes të vitit 2023 midis dy vendeve.

Sipas një sondazhi të kryer nga Epinion për median shtetërore DR, 43 për qind e të anketuarve e kanë kundërshtuar projektligjin, ndërsa 28 për qind e mbështesin atë dhe 29 për qind janë shprehur të pavendosur.

Marrëveshja, e cila u jep forcave amerikane akses të pakufizuar në bazat ajrore në Karup, Skrydstrup dhe Aalborg, pritet të zgjasë të paktën dhjetë vjet dhe nuk mund të revokohet, sipas DR-së.

Kur u nënshkrua marrëveshja, Joe Biden ishte presidenti i ShBA-së. Shqetësimet rreth synimeve amerikane, veçanërisht në lidhje me Grenlandën, kanë acaruar marrëdhëniet danezo-amerikane që kur presidenti Donald Trump shprehu synimin e tij për ta marrë nën kontroll ishullin më të madh në botë, i cili është një territor autonom i Mbretërisë së Danimarkës, duke bërë që disa parti të bëjnë thirrje për shtyrje të votimit.

Shqyrtimi i parë i projektligjit është caktuar për më 11 prill, ndërsa miratimi përfundimtar pritet para pushimit veror. Pavarësisht skepticizmit publik, ministri i Mbrojtjes Troels Lund Poulsen këmbëngul se marrëveshja mbetet vendimtare për Danimarkën dhe Evropën.

“Unë nuk besoj se është në interesin e Danimarkës të përfundojë një marrëveshje që kemi bërë”, ka thënë Poulsen.

“Përkundrazi, ne duhet të bëjmë ç’është e mundur për të ruajtur një marrëveshje amerikane në Evropë”, ka shtuar ai.

Me Partinë Popullore Socialiste (SF) që tani mbështet projektligjin, vetëm Aleanca Kuq-Gjelbër dhe Alternativa mbeten kundër. Duket se me numrin e votave në favor të qeverisë, marrëveshja do të kalojë pa probleme.