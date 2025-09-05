TÜRKİYE
Türkiye hedh poshtë raportet e mediave izraelite që e lidhin atë me komplot për atentat
Ankaraja thotë se përmendja e emrit të saj në komplotin e supozuar kundër një ministri izraelit është pjesë e një fushate dezinformuese që synon politikën e saj për Palestinën.
5 Shtator 2025

Qendra e Türkiyes për Luftën kundër Dezinformimit ka hedhur poshtë raportet e mediave izraelite që e përmendin atë në lidhje me një komplot të supozuar për atentat ndaj një ministri izraelit, duke i cilësuar ato si pjesë të një fushate shpifëse të qëllimshme.

“Përmendja e emrit të vendit tonë në raportimet e disa mediave izraelite në lidhje me një komplot të supozuar për atentat ndaj një ministri izraelit është rezultat i një fushate të qëllimshme dezinformimi që e synon Türkiye,” thonë nga Qendra.

Ajo theksoi se çështja, e paraqitur në mediat izraelite si një zhvillim i ri, në të vërtetë lidhej me një incident të ndodhur tetë muaj më parë.

“Për më tepër, deklaratat e personave të ndaluar që konfirmojnë se nuk kanë pasur asnjë lidhje me Türkiyen janë verifikuar nga zyrtarë të Kryqit të Kuq”, theksoi Qendra.

Ajo argumentoi se qëllimi kryesor i këtyre raportimeve ishte të krijohej një perceptim i rremë ndaj Türkiyes në arenën ndërkombëtare dhe të dëmtohej qëndrimi i saj për Palestinën.

“Qëllimi parësor i këtij lajmi është të krijojë një perceptim të rremë dhe të qëllimshëm kundër Türkiyes në arenën ndërkombëtare, duke minuar kështu politikën e Türkiyes për Palestinën,” thuhet një komunikatën e Qendrës.

Ankaraja u bëri thirrje publikut dhe autoriteteve ndërkombëtare që të mos u japin peshë asaj që e përshkroi si “përpjekje për dezinformim dhe propagandë të zezë që synojnë Türkiyen.”

Türkiye ka qenë një nga kritiket më të ashpra të Izraelit që nga fillimi i gjenocidit në Gaza, duke e akuzuar vazhdimisht Tel Avivin për kryerje të gjenocidit dhe duke kërkuar llogaridhënie në gjykatat ndërkombëtare.

Zyrtarët në Ankara thonë se fushatat shpifëse që e lidhin Türkiyen me terrorizmin apo komplote rajonale janë pjesë e përpjekjeve për të dobësuar qëndrimin e saj diplomatik në mbështetje të palestinezëve.

BURIMI:AA
