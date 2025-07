Rusia i shqyrtoi me kujdes komentet e Presidentit të ShBA-së, Donald Trump, në lidhje me telefonatën e tij me Presidentin rus Vladimir Putin, tha të premten zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov.

Në një konferencë për shtyp në Moskë, Peskov komentoi mbi "zhgënjimin" e Trump me komentet e tij gjatë bisedës telefonike, duke thënë se Rusia i kushton vëmendje të madhe të gjitha deklaratave të tij.

Pasi foli me Putin të enjten, Trump shprehu zhgënjim me ritmin e dobët të përparimit në zgjidhjen e krizës ukrainase.

Në përgjigje të komenteve të Trump, Peskov tha se Rusia do të vazhdojë fushatën e saj ushtarake në Ukrainë sepse arritja e të gjitha qëllimeve të saj përmes mjeteve politike dhe diplomatike është aktualisht e pamundur.

"Gjatë bisedës, Presidenti Putin përsëriti se ne jemi të interesuar të arrijmë qëllimet tona gjatë një operacioni të posaçëm ushtarak dhe është e preferueshme ta bëjmë këtë me mjete politike dhe diplomatike. Por, ndërsa kjo nuk është e mundur, ne po vazhdojmë operacionin tonë të posaçëm ushtarak", tha ai.

Për më tepër, Peskov theksoi se Rusia pret caktimin e datave për raundin e ardhshëm të negociatave me Ukrainën, të cilat Putin ia komunikoi edhe Trump.

"Presidenti e informoi homologun e tij amerikan se po presim një marrëveshje për data specifike për raundin e tretë të diskutimeve të drejtpërdrejta", tha ai.

Kur u pyet nëse mund të zhvillohet një takim ballë për ballë midis presidentëve rusë dhe amerikanë, Peskov pohoi se një takim i tillë është me të vërtetë i dëshirueshëm, megjithëse kërkohen përgatitje të gjera paraprakisht.

"Kjo pyetje është trajtuar disa herë më parë... kjo përfshin personalisht Presidentin Putin. Për të përmbledhur, një takim i kësaj natyre konsiderohet i nevojshëm sepse ka interes të ndërsjellë, ekziston gatishmëria dhe të dy presidentët kanë deklaruar publikisht gatishmërinë e tyre. Megjithatë, përgatitjet e gjera duhet t'i paraprijnë një ngjarjeje të tillë", tha ai.

Së fundmi, duke komentuar mbi njohjen zyrtare të Rusisë për qeverinë talebane në Afganistan, Peskov zbuloi se nuk ekzistonin plane të menjëhershme për kontakt midis Putinit dhe udhëheqjes afgane.

Megjithatë, njohja zyrtare do të ndihmojë në forcimin e dialogut në nivele të ndryshme të ndërveprimit, tha ai.

"Aktualisht, nuk po formulohen plane të tilla. Megjithatë, brenda kontekstit të lidhjeve dypalëshe, lidhje të ndërprera do të shfaqen në nivele të ndryshme."