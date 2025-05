Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) më 1 mars në ora 23:34 ka përditësuar rezultatet e votave të diasporës të ardhura me postë.

Sipas KQZ-së deri më tani janë numëruar 67 nga gjithsej 188 kuti apo 35,64 për qind e tyre.

Sipas rezultateve të deritanishme, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 52,14 për qind të votave, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 28,40 për qind, e treta në radhë është Partia Demokratike e Kosovës me 7,94 për qind si dhe AAK-NISMA me 4,76 për qind.

Pas përfundimit të numërimit të votave nga diaspora dhe përfaqësitë diplomatike, KQZ-ja do të fillojë numërimin e votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta.