Një marrëveshje bashkëpunimi midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit në sektorin e gazit natyror u botua të mërkurën në Gazetën Zyrtare turke, duke e vënë zyrtarisht atë në fuqi.

Pakti midis dy vendeve u nënshkrua majin e kaluar në Istanbul nga Ministri turk i Energjisë dhe i Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar dhe Ministri i Ekonomisë i Azerbajxhanit Mikayil Jabbarov.

Pakti forcon më tej partneritetin e dy vendeve në sektorin e energjisë.

Sipas marrëveshjes, deri në vitin 2030, vëllime shtesë të gazit natyror të Azerbajxhanit nga rajoni i Kaspikut do të arrijnë në Türkiye, me një pjesë të këtij gazi që do të transportohet më tej në Evropë. Për të lehtësuar këtë, kapacitetet e Gazsjellësit Trans Anatolian të Gazit Natyror (TANAP) dhe Gazsjellësit Baku-Tbilisi-Erzurum do të zgjerohen të dyja.