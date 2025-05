Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha të premten se është "optimist i kujdesshëm" për përfundimin e luftës së vazhdueshme midis Rusisë dhe Ukrainës, duke pohuar se ka ende punë për të bërë.

"Unë mendoj se ka arsye për të qenë optimist i kujdesshëm. Por, në të njëjtën mënyrë, ne vazhdojmë të pranojmë se kjo është një situatë e vështirë dhe komplekse," u tha Rubio gazetarëve në margjinat e një takimi të G7 në Kanada.

"Nuk do të jetë e lehtë, nuk do të jetë e thjeshtë, por sigurisht që ndiejmë se jemi të paktën disa hapa më afër përfundimit të kësaj lufte dhe sjelljes së paqes. Por, është ende një rrugëtim i gjatë," tha Rubio.

Pasi i dërguari i posaçëm i ShBA-së, Steven Witkoff, të kthehet nga jashtë, Rubio tha se ata do të mblidhen përsëri dhe Presidenti Donald Trump "do të ketë opsione në dispozicion të tij dhe vendimet do të merren pas kësaj".

Presidenti rus Vlladimir Putin u takua të enjten me Witkoff. Presidenti përshëndeti planin e armëpushimit 30-ditor të mbështetur nga ShBA-ja në Ukrainë, i pranuar gjithashtu nga Kievi, por tha se çdo armëpushim duhet të çojë në një zgjidhje përfundimtare që do të adresonte shkaqet rrënjësore të konfliktit.

Rubio përsëriti se nuk ka zgjidhje ushtarake për luftën.

"Dy procese të ndara. Procesi numër një është çfarë na duhet nga të dyja palët për të ndalur të shtënat dhe luftimet në mënyrë që të mund të arrini në një tryezë bisedimesh, kjo është faza e dytë," tha ai.

As Rusia dhe as Ukraina nuk mund të arrijnë qëllimet e saj "maksimaliste" ushtarake, tha ai.

"E vetmja mënyrë për t'i dhënë fund kësaj lufte është nëpërmjet një procesi negociatash. Negociatat, qoftë në biznes, në tregti apo në gjeopolitikë, përfshijnë të dyja palët që të japin diçka, të dyja palët të bëjnë lëshime. Kjo është thjesht e qartë," shtoi ai.