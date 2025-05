Ndryshe nga deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se i ka dërguar një letër liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei duke bërë thirrje për negociata bërthamore, Irani thotë se nuk e ka marrë letrën deri më tani.

Sipas raportimeve të mediave iraniane, Misioni i Përhershëm i Iranit në OKB në New York i është përgjigjur një pyetjeje në lidhje me deklaratën e Trumpit se ai i ka dërguar një letër Khameneit, duke thënë se ata nuk kanë marrë një letër të tillë deri më tani.

Në një intervistë me Fox Business Network, Trump njoftoi se i ka dërguar një letër Khameneit, duke kërkuar që ata të negociojnë ose ShBA-ja do të hyjë ushtarakisht, gjë që do të ishte “gjë e tmerrshme”.

Khamenei kishte ndaluar negociatat me administratën Trump, të cilat ai i përshkroi si “të pabesueshme”.

Zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë presidentin Masoud Pezeshkian dhe ministrin e Jashtëm Abbas Aragchi, kanë deklaruar shpesh se nuk do të negociojnë me Shtetet e Bashkuara nën presion dhe kërcënime.

“Për sa kohë që politika e ShBA-së e presionit dhe kërcënimeve maksimale vazhdon, ne nuk do të hyjmë në negociata të drejtpërdrejta me ShBA-në”, tha Aragchi në një intervistë sot në Xhide të Arabisë Saudite.