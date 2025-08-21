Ushtria izraelite shkatërroi një kamp për palestinezë të zhvendosur në Deir al-Balah në Gazën qendrore të enjten, thanë burimet lokale dhe dëshmitarët për Anadolu.
Tri sulme ajrore shënjestruan kampin e refugjatëve Al-Munasara, i cili strehon rreth 200 familje të zhvendosura pranë Kolegjit të Da'wa dhe afër Spitalit Al-Aksa, thanë burimet.
Dëshmitarët thanë se ushtria izraelite lëshoi një urdhër të menjëhershëm evakuimi për disa banorë të kampit përmes telefonatave, duke shkaktuar panik të përhapur midis familjeve të zhvendosura.
"Sulmet ajrore shkatërruan plotësisht tendat dhe sendet e familjeve të zhvendosura, të cilat nuk kishin kohë të zhvendosnin sendet e tyre", tha një dëshmitar okular.
Ai tha se afërsisht 200 familje tani kanë mbetur të pastrehë.
Një burim mjekësor në Spitalin e Martirëve Al-Aksa konfirmoi se disa persona pësuan lëndime nga sulmet.
Më 8 gusht, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi një plan nga Kryeministri Benjamin Netanyahu për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës, duke filluar nga Qyteti i Gazës.
Plani parashikon detyrimin e gati 1 milion palestinezëve drejt jugut, rrethimin e qytetit dhe kryerjen e bastisjeve tokësore në lagjet e banuara.
Më 11 gusht, si pjesë e hapave të parë, ushtria izraelite nisi një sulm të gjerë në lagjen Zeitoun në qytetin juglindor të Gazës. Dëshmitarët thanë se operacioni përfshinte hedhjen në erë të shtëpive me robotë të mbushur me eksplozivë, zjarr artilerie, të shtëna pa dallim dhe zhvendosje masive.
Izraeli ka vrarë gati 62.200 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.