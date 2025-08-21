LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Ushtria izraelite shkatërron kampin e të zhvendosurve në Gazën qendrore, lë qindra të pastrehë
Kampi i refugjatëve Al-Munasara që strehonte rreth 200 familje u rrafshua pas urdhrave të evakuimit.
Ushtria izraelite shkatërron kampin e të zhvendosurve në Gazën qendrore, lë qindra të pastrehë
Ushtria izraelite shkatërron kampin e të zhvendosurve në Gazën qendrore, lë qindra të pastrehë / AA
21 Gusht 2025

Ushtria izraelite shkatërroi një kamp për palestinezë të zhvendosur në Deir al-Balah në Gazën qendrore të enjten, thanë burimet lokale dhe dëshmitarët për Anadolu.

Tri sulme ajrore shënjestruan kampin e refugjatëve Al-Munasara, i cili strehon rreth 200 familje të zhvendosura pranë Kolegjit të Da'wa dhe afër Spitalit Al-Aksa, thanë burimet.

Dëshmitarët thanë se ushtria izraelite lëshoi ​​një urdhër të menjëhershëm evakuimi për disa banorë të kampit përmes telefonatave, duke shkaktuar panik të përhapur midis familjeve të zhvendosura.

"Sulmet ajrore shkatërruan plotësisht tendat dhe sendet e familjeve të zhvendosura, të cilat nuk kishin kohë të zhvendosnin sendet e tyre", tha një dëshmitar okular.

Ai tha se afërsisht 200 familje tani kanë mbetur të pastrehë.

Një burim mjekësor në Spitalin e Martirëve Al-Aksa konfirmoi se disa persona pësuan lëndime nga sulmet.

Më 8 gusht, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi një plan nga Kryeministri Benjamin Netanyahu për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës, duke filluar nga Qyteti i Gazës.

Të sugjeruara

Plani parashikon detyrimin e gati 1 milion palestinezëve drejt jugut, rrethimin e qytetit dhe kryerjen e bastisjeve tokësore në lagjet e banuara.

Më 11 gusht, si pjesë e hapave të parë, ushtria izraelite nisi një sulm të gjerë në lagjen Zeitoun në qytetin juglindor të Gazës. Dëshmitarët thanë se operacioni përfshinte hedhjen në erë të shtëpive me robotë të mbushur me eksplozivë, zjarr artilerie, të shtëna pa dallim dhe zhvendosje masive.

Izraeli ka vrarë gati 62.200 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us