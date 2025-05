Ministrja në detyrë e Ekonomisë në Kosovë, Artane Rizvanolli, ka njoftuar se kanë mbyllur kompaninë paralele të ujësjellësit "Ibar" në Mitrovicën e Veriut, me kërkesë të Monitorimit të Ndërmarrjeve Publike të Ministrisë së Ekonomisë.

Rizvanolli nëpërmjet rrjeteve sociale tha se ky është një hap konkret që i shërben sundimit të ligjit dhe funksionalizimit të shërbimeve publike nga institucionet e shtetit kosovar.

"Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në janar të këtij viti mes KRU Mitrovicës dhe Komunës së Mitrovicës së Veriut, shërbimet e rregullta e më cilësore për qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Veriut do të ofrohen nga KRU Mitrovica, me standarde më të larta dhe në përputhje të plotë me ligjet tona. Falënderoj Policinë e Kosovës për mbështetjen dhe falënderoj KRU Mitrovicën për gatishmërinë për t'u shërbyer të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës pa dallim", ka shkruar Rizvanolli.

Ajo tha se institucionet e Kosovës do të jenë të vetmet që shërbejnë në Republikën e Kosovës.

Javë më parë u mbyll kompania paralele e Serbisë e ujësjellësit dhe mbeturinave "Novo Javno Preduzece" e cila ka funksionuar në Komunën e Shtërpcës.