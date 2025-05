Të paktën 10 palestinezë humbën jetën në sulmin e ushtrisë izraelite në qytetin Khan Younis në jug të Gazës.

Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, avionët luftarakë izraelitë bombarduan një shtëpi në lagjen al-Manara, në lindje të Khan Younis.

Në sulmin izraelit humbën jetën 10 palestinezë ndërsa shumë të tjerë u plagosën.

Duke prishur armëpushimin, ushtria izraelite rifilloi sulmet e dhunshme në Gaza

Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj të dhunshme mëngjesin e 18 marsit, pas armëpushimit që kishte hyrë në fuqi në Rripin e Gazës më 19 janar.

Që kur ushtria izraelite rifilloi sulmet, 1.163 palestinezë kryesisht të moshuar, gra dhe fëmijë, humbën jetën dhe 2.735 të tjerë u plagosën.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 50.523 dhe numri i të plagosurve në 114.776.

Izraeli i cili prishi armëpushimin njoftoi se do të vepronte me "forcë ushtarake në rritje" kundër Hamasit me arsyetimin se ka refuzuar propozimet e reja të tij për armëpushim.

Hamasi deklaroi se "Izraeli nuk i zbatoi premtimet e tij dhe duke mos përmbushur përgjegjësitë rifilloi gjenocidin kundër popullit palestinez në Rripin e Gazës në prani të vendeve ndërmjetësuese të armëpushimit".

Gjithahtu, ka tërhequr vëmendje se Izraeli sulmet në Gaza i nisi nën hijen e hapave të diskutueshëm politikë, siç është shkarkimi i drejtorit të agjencisë vendase të inteligjencës Shin-Bet nga kryeministri Benjamin Netanyahu.