KLIMA
2 minuta leximi
Gushti 2025 regjistrohet si gushti i tretë më i nxehtë në nivel global
Gushti i vitit 2025 ishte gushti i tretë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në aspektin e temperaturave mesatare globale. Temperatura mesatare e sipërfaqes në këtë muaj ishte 16.6 gradë Celsius.
Gushti 2025 regjistrohet si gushti i tretë më i nxehtë në nivel global
Gushti 2025 regjistrohet si gushti i tretë më i nxehtë në nivel global / AA
9 Shtator 2025

Gushti i vitit 2025 është regjistruar si gushti i tretë më i nxehtë në botë ndërsa gjatë kësaj periudhe shënoi valë të nxehta dhe zjarre në pyje në Evropën Jugperëndimore.

Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus (C3S), sistemi i monitorimit satelitor i Bashkimit Evropian (BE), publikoi të dhëna mbi temperaturat mesatare globale të sipërfaqes dhe detit për gushtin.

Sipas të dhënave, gushti i vitit 2025 ishte gushti i tretë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në aspektin e temperaturave mesatare globale. Temperatura mesatare e sipërfaqes në këtë muaj ishte 16.6 gradë Celsius.

Temperaturat mesatare në fjalë u shënuan 0.49 gradë Celsius mbi mesataren e gushtit nga viti 1991 deri në vitin 2020 dhe 1.29 gradë Celsius mbi mesataren për periudhën para-industriale.

Muaji në fjalë ishte 0.22 gradë Celsius më i ftohtë se gushtet rekordthyes të viteve 2023 dhe 2024.

Temperatura mesatare globale 12-mujore për periudhën shtator 2024-gusht 2025 u mat 0.64 gradë Celsius për periudhën 1991-2020 dhe 1.52 gradë Celsius mbi mesataren për periudhën para-industriale.

Temperatura mesatare e tokës në Evropë ishte 19.46 gradë Celsius muajin e kaluar

Të sugjeruara

Muajin e kaluar, temperatura mesatare e tokës në Evropë ishte 19.46 gradë Celsius, duke shënuar 0.3 gradë Celsius mbi mesataren 1991-2020.

Në Evropë, temperaturat më të dukshme mbi mesataren u përjetuan në vendet e Evropës Perëndimore. Gadishulli Iberik dhe Franca jugperëndimore u prekën rëndë nga valët e nxehtësisë.

Jashtë Evropës, temperaturat ishin më mbi mesataren në Siberi, disa pjesë të Antarktidës, Kinë, Gadishullin Korean, Japoni dhe Lindjen e Mesme.

- Temperatura mesatare e sipërfaqes së detit arriti në 20.82 gradë Celsius muajin e kaluar

Temperatura mesatare e sipërfaqes së detit arriti në 20.82 gradë Celsius muajin e kaluar, duke shënuar temperaturën e tretë më të lartë të regjistruar ndonjëherë.

Zëvendësdrejtoresha e Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike "Copernicus", Samantha Burgess tha se "Evropa Jugperëndimore përjetoi valën e tretë të madhe të të nxehtit të verës dhe u përjetuan zjarre të jashtëzakonshme pyjore që shoqëruan këtë".

Burgess tha se oqeanet në mënyrë të pazakontë vazhdojnë të jenë të ngrohta ndërsa theksoi nevojën urgjente për të zvogëluar emetimet dhe për t'u përshtatur me ngjarjet ekstreme klimatike.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us