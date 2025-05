26 vendet anëtare të Bashkimit Evropian lëshuan një deklaratë të përbashkët të enjten duke riafirmuar angazhimin e tyre për të mbështetur Ukrainën në mes të konfliktit të saj të vazhdueshëm me Rusinë.

Deklaratës, megjithatë, i mungonte veçanërisht kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili ka qenë një kritik i zëshëm i disa politikave të BE-së në lidhje me Ukrainën.

Deklarata thekson se BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën "për aq kohë sa duhet", duke nënvizuar nevojën për një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme.

Me pezullimin e ndihmës ushtarake të ShBA-së, shqetësimet po rriten për një rënie të mundshme në aftësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, pasi një pjesë e konsiderueshme e hapësirës ajrore të vendit aktualisht mbrohet nga sistemet e mbrojtjes raketore Patriot të prodhuara nga ShBA-ja, të ofruara nga aleatët e saj perëndimorë.

Udhëheqësit bënë thirrje për një kornizë ku negociatat e paqes nuk mund të vazhdojnë pa përfshirjen e drejtpërdrejtë të Ukrainës, duke siguruar që vendi të ketë një rol qendror në formësimin e së ardhmes së tij.

BE-ja theksoi se çdo bisedim paqeje duhet të përfshijë Ukrainën si një pjesëmarrëse kryesore, duke hedhur poshtë çdo negociatë të kryer pa pëlqimin e vendit.

Udhëheqësit theksuan gjithashtu se Evropa duhet të ketë një vend në tryezë në çdo diskutim që lidhet me të ardhmen e Ukrainës, duke theksuar rolin kritik të BE-së në formësimin e rezultatit.

Deklarata bëri thirrje për një armëpushim për të vepruar si themeli për një marrëveshje afatgjatë të paqes, me synimin për të siguruar stabilitet dhe siguri për Ukrainën në vitet në vijim.

BE-ja u zotua t'i japë Ukrainës garanci sigurie, duke sinjalizuar angazhimin e saj të vazhdueshëm për mbrojtjen e vendit kundër agresionit rus.

Udhëheqësit riafirmuan qëndrimin e tyre të palëkundur mbi rëndësinë e respektimit të integritetit territorial të Ukrainës, një çështje kritike në konfliktin në vazhdim.

Këshilli Evropian theksoi se forca ushtarake e Ukrainës është thelbësore për të siguruar një paqe të qëndrueshme.

KE-ja ripohoi angazhimin e BE-së për t'i ofruar Ukrainës mbështetje të zgjeruar politike, financiare, ushtarake dhe humanitare, duke përfshirë sanksionet shtesë ndaj Rusisë.

Në vitin 2025, BE-ja do t'i japë Ukrainës 30,6 miliardë euro (33 miliardë dollarë) ndihmë financiare, me 12,5 miliardë euro që vijnë nga Lehtësia e Ukrainës dhe 18,1 miliardë euro nga nisma e G7 ERA, e financuar nga asetet e pamobilizuara ruse.

Blloku tha gjithashtu se është gati të ofrojë garanci sigurie për Ukrainën si pjesë e procesit të paqes, në bashkëpunim me NATO-n dhe partnerët me të njëjtin mendim.

Megjithatë, këto garanci do të jenë në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe do të respektojnë interesat e sigurisë të të gjitha vendeve anëtare të BE-së, shtoi ai.