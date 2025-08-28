TÜRKİYE
2 minuta leximi
Istanbul, fillon TEKNOFEST me temën "Atdheu Blu"
TEKNOFEST "Atdheu Blu", i cili do t'i bashkojë entuziastët e teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes me një fokus detar, do të jetë i hapur për publikun më 30 dhe 31 gusht.
Istanbul, fillon TEKNOFEST me temën "Atdheu Blu"
Istanbul, fillon TEKNOFEST me temën "Atdheu Blu" / AA
28 Gusht 2025

Në Istanbul të Türkiyes ka filluar me temën "Atdheu Blu" eventi TEKNOFEST, festivali kryesor i teknologjisë, aviacionit dhe hapësirës, i cili është pasqyrimi detar i vizionit të Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë dhe i organizuar si pjesë e "TEKNOFEST 2025".

TEKNOFEST "Atdheu Blu", ku Agjencia Anadolu (AA) është Partner Komunikimit Global, i organizuar nga Fondacioni i Ekipit të Teknologjisë së Türkiyes (Foundacioni T3), në bashkëpunim me Ministrinë e Industrisë dhe të Teknologjisë dhe Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, ka filluar në Komandën e Kantierit Detar të Istanbul.

TEKNOFEST "Atdheu Blu", i cili do t'i bashkojë entuziastët e teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes me një fokus detar, do të jetë i hapur për publikun më 30 dhe 31 gusht.

Të sugjeruara

Eventi do të jetë i hapur për vizitorët në tre sesione të ndara: nga ora 9:00 deri në 12:00, nga ora 12:00 deri në 15:00 dhe nga ora 15:00 deri në 18:00. Çdo vizitor do të ketë të drejtë hyrjeje vetëm në një sesion.

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan pritet të marrë pjesë në event ditën e parë dhe të mbajë një fjalim. Eventi, i cili do të përqendrohet në teknologjitë detare dhe nënujore, do të përfshijë një garë të sistemeve nënujore pa pilot, një garë raketash nënujore dhe një garë të mjeteve detare pa pilot.

Përveç kësaj, do të ekspozohen edhe anijet e shquara të Marinës Turke si TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya dhe TCG Hızırreis. Zonat e realitetit virtual, demonstrimet speciale nga Komandat SAT dhe SAS, "Tuneli i Kohës së Atdheut Blu" dhe ekspozita të ndryshme synojnë të ofrojnë përvojë vërtet tërheqëse për vizitorët.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us