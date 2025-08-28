Në Istanbul të Türkiyes ka filluar me temën "Atdheu Blu" eventi TEKNOFEST, festivali kryesor i teknologjisë, aviacionit dhe hapësirës, i cili është pasqyrimi detar i vizionit të Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë dhe i organizuar si pjesë e "TEKNOFEST 2025".
TEKNOFEST "Atdheu Blu", ku Agjencia Anadolu (AA) është Partner Komunikimit Global, i organizuar nga Fondacioni i Ekipit të Teknologjisë së Türkiyes (Foundacioni T3), në bashkëpunim me Ministrinë e Industrisë dhe të Teknologjisë dhe Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, ka filluar në Komandën e Kantierit Detar të Istanbul.
TEKNOFEST "Atdheu Blu", i cili do t'i bashkojë entuziastët e teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes me një fokus detar, do të jetë i hapur për publikun më 30 dhe 31 gusht.
Eventi do të jetë i hapur për vizitorët në tre sesione të ndara: nga ora 9:00 deri në 12:00, nga ora 12:00 deri në 15:00 dhe nga ora 15:00 deri në 18:00. Çdo vizitor do të ketë të drejtë hyrjeje vetëm në një sesion.
Presidenti Recep Tayyip Erdoğan pritet të marrë pjesë në event ditën e parë dhe të mbajë një fjalim. Eventi, i cili do të përqendrohet në teknologjitë detare dhe nënujore, do të përfshijë një garë të sistemeve nënujore pa pilot, një garë raketash nënujore dhe një garë të mjeteve detare pa pilot.
Përveç kësaj, do të ekspozohen edhe anijet e shquara të Marinës Turke si TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya dhe TCG Hızırreis. Zonat e realitetit virtual, demonstrimet speciale nga Komandat SAT dhe SAS, "Tuneli i Kohës së Atdheut Blu" dhe ekspozita të ndryshme synojnë të ofrojnë përvojë vërtet tërheqëse për vizitorët.