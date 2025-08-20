LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t'i tortuar të burgosurit palestinezë
"Kjo është ajo që të burgosurit duhet të shohin çdo ditë", tha Ben-Gvir, duke treguar imazhet e shkatërrimit që varen në muret e një burgu izraelit, sipas videove që qarkullojnë në internet.
Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t'i tortuar të burgosurit palestinezë
Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t'i tortuar të burgosurit palestinezë / AP
20 Gusht 2025

Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i detyroi të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite të shohin shkatërrimin masiv të shkaktuar nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës si një masë ndëshkuese.

"Kjo është ajo që të burgosurit duhet të shohin çdo ditë", tha Ben-Gvir, duke treguar imazhet e shkatërrimit që varen në muret e një burgu izraelit, sipas videove që qarkullojnë në internet.

Izraeli ka vrarë të paktën 62.100 palestinezë në sulmet brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.

"Shpresoj që të gjithë t’i shohin shtëpitë e tyre këtu", tha Ben-Gvir.

Kohëve të fundit, një video tjetër u bë publike duke treguar ministrin Ben-Gvir duke kërcënuar udhëheqësin e lartë të Fatahut, Marwan Barghouti, brenda burgut Ramon, i cili është burgosur që nga viti 2002 për rolin e tij të dyshuar në sulmet gjatë Intifadës së Dytë.

Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, e quajti videon "shqetësuese" dhe theksoi se të gjithë të burgosurit duhet të trajtohen "në një mënyrë që i përmbahet ligjit ndërkombëtar dhe që respekton dinjitetin e tyre".

Të sugjeruara

Sipas Shoqatës Palestineze të të Burgosurve, Izraeli ka burgosur mbi 10.800 palestinezë që nga fillimi i gushtit. Kjo përfshin 49 gra, 450 fëmijë dhe 2.378 persona të etiketuar si "luftëtarë të paligjshëm".

Shifra përjashton të paraburgosurit e mbajtur në kampet ushtarake izraelite, si dhe të burgosurit nga Libani dhe Siria.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze. 


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us