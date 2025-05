Në letër, presidenti deklaroi: "Me rastin e zgjedhjes suaj në postin e Papës, ju shpreh urimet e mia më të ngrohta në emër të popullit tim dhe në emrin tim."

Presidenti Erdoğan theksoi se i ndjeri Papa Françesku ishte një burrë shteti i respektuar i cili, gjatë një periudhe konfliktesh të forta rajonale dhe ndërkombëtare, bëri përpjekje të mëdha për t'i vendosur paqen dhe tolerancën, duke fituar kështu respektin e gjithë botës.

Në vazhdim të letrës, Presidenti tha: "Unë besoj sinqerisht se dialogu i sinqertë dhe konstruktiv që vendosëm me Papa Françeskun do të vazhdojë me ju. Jam thellësisht i bindur se zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve midis Türkiyes dhe Vatikanit do të kontribuojë ndjeshëm në forcimin e tolerancës në nivel ndërkombëtar dhe në dhënien fund të tragjedive humanitare, veçanërisht në Gaza."

Gjithashtu, në letër, Presidenti Erdoğan shprehu dëshirën e tij për të punuar së bashku për t'u dhënë fund tragjedive humanitare, sidomos në Gaza.