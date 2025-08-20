TÜRKİYE
Presidenti Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me homologun rus Putin
Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan dhe presidenti rus Putin ranë dakord që të dy vendet të vazhdojnë dialogun.
20 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar bisedë telefonike me homologun e tij rus Vlladimir Putin.

Sipas informacionit nga Kryesia e Komunikimeve pranë Presidencës Turke, në bisedë u trajtuan rezultatet e samitit të Alaskës, çështjet tregtare dhe marrëdhëniet dypalëshe Türkiye-Rusi.

Erdoğan në bisedë duke theksuar se po i ndjek prej afër zhvillimet lidhur me procesin e paqes, tha se Türkiye që nga fillimi i luftës bën përpjekje të sinqertë për paqe të drejtë dhe në këtë drejtim mbështet qasjet që synojnë paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e të gjitha palëve.

Gjatë bisedës, Putin tërhoqi vëmendjen te Procesi i Istanbulit dhe falënderoi presidentin Erdoğan për mikpritjen e bisedimeve të paqes nga Türkiye dhe për përpjekjet e tij.

Erdoğan dhe Putin ranë dakord që të dyja vendet ta vazhdojnë dialogun.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
