Presidenti i Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar bisedë telefonike me homologun e tij rus Vlladimir Putin.
Sipas informacionit nga Kryesia e Komunikimeve pranë Presidencës Turke, në bisedë u trajtuan rezultatet e samitit të Alaskës, çështjet tregtare dhe marrëdhëniet dypalëshe Türkiye-Rusi.
Erdoğan në bisedë duke theksuar se po i ndjek prej afër zhvillimet lidhur me procesin e paqes, tha se Türkiye që nga fillimi i luftës bën përpjekje të sinqertë për paqe të drejtë dhe në këtë drejtim mbështet qasjet që synojnë paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e të gjitha palëve.
Gjatë bisedës, Putin tërhoqi vëmendjen te Procesi i Istanbulit dhe falënderoi presidentin Erdoğan për mikpritjen e bisedimeve të paqes nga Türkiye dhe për përpjekjet e tij.
Erdoğan dhe Putin ranë dakord që të dyja vendet ta vazhdojnë dialogun.